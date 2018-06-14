معرفی ١٢ بسکتبالیست اعزامی به اردوی صربستان/ غایبان چین هم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بر خلاف اردوی آماده سازی چین که در غیاب بازیکنانی همچون حامد حدادی و ارسلان کاظمی برگزار شد، اردوی صربستان با حضور این نفرات برگزار می شود.

در مجموع ١٢ بازیکن ترکیب تیم ملی بسکتبال در اردوی صربستان را تشکیل می دهند. این بازیکنان عبارتند از:

حامد حدادی، صمد نیکخواه بهرامی، ارسلان کاظمی، محمد جمشیدی، محمد حسن زاده، آرن داوودی، نوید رضایی فر، اوشین ساهاکیان، سجاد مشایخی، میثم میرزایی، روزبه ارغوان و بهنام یخچالی

قرار بود وحید دلیرزهان نیز در ترکیب تیم اعزامی به صربستان حضور داشته باشد اما آسیب دیدگی باعث حذف وی از فهرست نفرات اعزامی شد. دلیرزهان امروز در جریان تمرینات تیم ملی از ناحیه زانوی پای چپ مصدوم شد.

تیم ملی بسکتبال روز شنبه عازم صربستان خواهد شد تا ١٠ روز پیگیر تمریناتش در این کشور باشد. طی این مدت ملی پوشان ٢ دیدار با تیم ملی صربستان و ٣ دیدار هم با تیم های باشگاهی این کشور خواهند داشت

تیم ملی بسکتبال پس از اتمام اردوی صربستان و بازگشت به کشور، راهی قطر می شود تا در چارچوب پنجره سوم انتخابی جام جهانی ٢٠١٩ به مصاف تیم ملی این کشور برود.