FATF چاه دیگری در مسیر توسعه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای نماز عید فطر با تبریک این عید سعید، بابیان اینکه تقوا تأمینکننده حال و آخرت انسان است، اظهار کرد: اگر دولتمردان، مردم و مسئولان تقوا را رعایت کنند، عدل و نیکی جاری خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در قرآن به برپایی باعظمت نماز عید سفارش شده است، گفت: یکی از اعمال روز عید دستگیری از نیازمندان است.
به گفته خطیب جمعه کرج روز عید فطر روز نمایش وحدت مسلمین است.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به اینکه دشمنان تحریمهای اقتصادی همهجانبه را علیه ایران اعمال کردهاند، گفت: دشمنان با تحریمهای جدید درصدد اعمال فشارهای مضاعف به ملت ایران هستند، وضعیت اقتصادی کشور خوب نیست ولی دشمنان نیز سعی دارند که وضعیت کشور را بد جلوه دهند درصورتیکه بهواقع چنین نیست.
اجرای FATF موجب ورشکستگی کامل اقتصادی میشود
آیتالله حسینی همدانی بابیان اینکه ایران باوجود تحریمها توانسته در عرصههای مختلف علمی، نظامی و غیره در دنیا مطرح باشد، گفت: متأسفانه برخی سودجویان با اقدامات خود گرفتاریهایی ایجاد میکنند و حالا نیز با FATF میخواهند تحریمها را لغو کنند درحالیکه این توافق نیز جز ضرر چیزی نخواهد داشت.
به گفته وی دولتمردان آمریکا بر این باور هستند که برای فشار به ایران باید از FATF استفاده شود، متأسفانه برخی نیز در راستای خواسته دشمن حرکت کرده تا به خیال خود در وضعیت بانکها گرهگشایی شود.
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه پس از تصویب برجام چهار لایحه FATF از سوی دولت به مجلس ارائه شد، گفت: متأسفانه مجلس را تحتفشار قراردادند تا این لوایح به تصویب برسد درحالیکه دیدیم تغییری در وضعیت بانکها حاصل نشد. اجرای FATF موجب ورشکستگی کامل اقتصادی میشود. FATF چاه دیگری در مسیر ایران است.
اقدامات انجامشده در حوزه اشتغال استان کافی نیست، برای توسعه استان باید از مسئولان کشوری مطالبه گری صورت گیردنماینده ولیفقیه در استان البرز ضمن ابراز تأسف از اینکه آقایان زیر بار نمیروند و میخواهند FATF را عملیاتی کنند، گفت: دشمنان با این معاهده سپاه و دیگر ارگانهای امنیتی را تحتفشار قرار میدهند، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میخواهیم مردم و کشور را وارد فاز جدیدی از چالش نکنند.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به اینکه تنها راه نجات کشور تحقق سیاستهای اقتصادی مقاومتی مورد تأکید رهبری است، گفت: برای طی این مسیر به حضور مسئولان انقلابی و کاردان نیازمندیم.
وی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه همیشه میشنویم که ظرفیتهای بیشماری در استان البرز وجود دارد، گفت: اقدامات انجامشده در حوزه اشتغال استان کافی نیست، برای توسعه استان باید از مسئولان کشوری مطالبه گری صورت گیرد.
خطیب جمعه کرج بخش قابلتوجهی از مشکلات کشور را حاصل سوء مدیریت دانست و گفت: اینکه گفته میشود مکانی برای اعتراض و انتقادات مردم در نظر بگیریم سخنی بیهوده است اگر کارها بهدرستی انجام شود کسی بهنظام و کشور معترض نخواهد بود.
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