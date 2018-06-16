استارت اپ آمریکایی در پی پرتاب موشک با منجنیق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، استارت اپ SpinLaunch در سیلیکون ولی روشی نوین برای ارسال موشک به فضا ابداع کرده است. این شرکت قصد دارد محموله های باری کوچک را روی موشک های مینیاتوری به آسمان بفرستد. اما به جای استفاده از سوخت های معمول در موشک، آنها را با کمک نوعی منجنیق مدرن به فضا پرتاب می کند.

این شرکت اعلام کرده تاکنون ۴۰ میلیون دلار از سرمایه گذارانی مانند آلفابت، GV، شرکت سرمایه گذاری کلاینر پریکنیز و ایرباس دریافت کرده است.

SpinLaunch تصمیم دارد در ۲۰۲۲ نخستین پرتاب موشک خود را انجام دهد. همچنین این شرکت امیدوار است فرایند پرتاب موشک را با هزینه کمتر و به دفعات بیشتر انجام دهد.

SpinLaunch به ازای هر پرتاب موشک هزینه ای کمتر از ۵۰۰ هزار دلار دریافت می کند. به گفته جاناتان یانی موسس این شرکت تجهیزات و واحد پرتاب در آمریکا احداث می شود.

این شرکت با استفاده از انرژی جنبشی موشک های کوچک به فضا می فرستد. همچنین این شرکت برای پرتاب موشک از منابع تجدید پذیر سوخت مانند انرژی خورشیدی و بادی استفاده می کند بنابراین سوخت های سمی و خطرناک نیز حذف می شوند.

البته فناوری مذکور باید برای پرتاب موشک بتواند به جاذبه و اتمسفر زمین غلبه کند. همچنین موشک ها باید بسیار سبک باشند وبه همین دلیل حجم باری که حمل می کنند کمتر از ۵ درصد وزن موشک خواهد بود.