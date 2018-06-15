پیام تسلیت انجمن علوم سیاسی و انجمن مطالعات صلح ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی در گذشت محمدامین قانعی راد؛ از پیش کسوتان جامعه شناسی ایران، انجمن علوم سیاسی و انجمن مطالعات صلح ایران پیام تسلیتی صادر کرد که متن آن در ادامه می آید:

«با نهایت تاسف و تاثر، درگذشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدامین قانعی راد را تسلیت می گوئیم. ایشان در طول سال های گذشته، نه تنها عضو همیشه فعال و اثرگذار انجمن جامعه شناسی ایران بود، از هرگونه تلاش علمی مستقلانه و مدنی بی دریغ حمایت می کرد. انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن مطالعات صلح ایران نیز مفتخرند که از راهنمایی‌های مشفقانه و مشارکت فعالانه ایشان برخوردار بوده اند.

از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش

با نهایت تاسف و تاثر، درگذشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدامین قانعی راد را تسلیت می گوئیم. ایشان در طول سال های گذشته، نه تنها عضو همیشه فعال و اثرگذار انجمن جامعه شناسی ایران بود، از هرگونه تلاش علمی مستقلانه و مدنی بی دریغ حمایت می کرد. انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن مطالعات صلح ایران نیز مفتخرند که از راهنمایی های مشفقانه و مشارکت فعالانه ایشان برخوردار بوده اند. ضمن آرزوی شادی روح این استاد بی بدیل، برای خانواده محترم و سایر بازماندگان آن مرحوم آرزوی صبوری داریم و تردیدی نداریم که از صداقت، روشن بینی و صراحت علمی آن مرحوم همواره به نیکی یاد خواهد شد»

انجمن علوم سیاسی ایران

انجمن مطالعات صلح ایران