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۲۵ خرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۴۱

در پی درگذشت محمدامین قانعی راد صادر شد

پیام تسلیت انجمن علوم سیاسی و انجمن مطالعات صلح ایران

پیام تسلیت انجمن علوم سیاسی و انجمن مطالعات صلح ایران

انجمن علوم سیاسی و انجمن مطالعات صلح ایران در پی در گذشت محمدامین قانعی راد پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی در گذشت محمدامین قانعی راد؛ از پیش کسوتان جامعه شناسی ایران، انجمن علوم سیاسی و انجمن مطالعات صلح ایران پیام تسلیتی صادر کرد که متن آن در ادامه می آید:

«با نهایت تاسف و تاثر، درگذشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدامین قانعی راد را تسلیت می گوئیم. ایشان در طول سال های گذشته، نه تنها عضو همیشه فعال و اثرگذار انجمن جامعه شناسی ایران بود، از هرگونه تلاش علمی مستقلانه و مدنی بی دریغ حمایت می کرد. انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن مطالعات صلح ایران نیز مفتخرند که از راهنمایی‌های مشفقانه و مشارکت فعالانه ایشان برخوردار بوده اند.

از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

با نهایت تاسف و تاثر، درگذشت استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدامین قانعی راد را تسلیت می گوئیم. ایشان در طول سال های گذشته، نه تنها عضو همیشه فعال و اثرگذار انجمن جامعه شناسی ایران بود، از هرگونه تلاش علمی مستقلانه و مدنی بی دریغ حمایت می کرد. انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن مطالعات صلح ایران نیز مفتخرند که از راهنمایی های مشفقانه و مشارکت فعالانه ایشان برخوردار بوده اند. ضمن آرزوی شادی روح این استاد بی بدیل، برای خانواده محترم و سایر بازماندگان آن مرحوم آرزوی صبوری داریم و تردیدی نداریم که از صداقت، روشن بینی و صراحت علمی آن مرحوم همواره به نیکی یاد خواهد شد»

انجمن علوم سیاسی ایران
انجمن مطالعات صلح ایران

کد مطلب 4321681

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