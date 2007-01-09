کمبود دوربین های کنترل سرعت محسوس است

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه قبوض جریمه تنها در اختیار ماموران راهنمایی و رانندگی است ، بنابراین از بروز هر گونه سوء استفاده در این زمینه ممانعت به عمل می آید.

وی تصریح کرد: البته برخی از نیروهای کادر پلیس راهنمایی و رانندگی نیز این قبوض جریمه را در اختیار داشته و مجوز صدور برگه جریمه به هنگام مشاهده هر گونه تخلف حتی در ساعات غیر اداری را دارند.

رئیس سابق پلیس راهنمایی و رانندگی تهران همچنین پیرامون کمبود ماموران راهنمایی و رانندگی در سطح تهران بزرگ یادآور شد: اگرچه این کمبود نیرو همواره وجود داشته اما امروز کمبود تجهیزات به ویژه دوربین های کنترل سرعت ، محسوس تر بوده و می بایست هر چه زودتر این نیاز مرتفع شود.