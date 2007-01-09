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۱۹ دی ۱۳۸۵، ۱۴:۱۴

سردار ساجدی نیا در گفتگو با مهر:

کمبود دوربین های کنترل سرعت محسوس است

کمبود دوربین های کنترل سرعت محسوس است

رئیس سابق پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: با توجه به فعالیت نیروهای کنترل نامحسوس پلیس راهور در سطح تهران و ملبس بودن برخی از این نیروها به لباس های شخصی ، مشخصه این نیروها برای مردم به همراه داشتن قبض جریمه و کارت شناسایی است.

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه قبوض جریمه تنها در اختیار ماموران راهنمایی و رانندگی است ، بنابراین از بروز هر گونه سوء استفاده در این زمینه ممانعت به عمل می آید.

وی تصریح کرد: البته برخی از نیروهای کادر پلیس راهنمایی و رانندگی نیز این قبوض جریمه را در اختیار داشته و مجوز صدور برگه جریمه به هنگام مشاهده هر گونه تخلف حتی در ساعات غیر اداری را دارند.

رئیس سابق پلیس راهنمایی و رانندگی تهران همچنین پیرامون کمبود ماموران راهنمایی و رانندگی در سطح تهران بزرگ یادآور شد: اگرچه این کمبود نیرو همواره وجود داشته اما امروز کمبود تجهیزات به ویژه دوربین های کنترل سرعت ، محسوس تر بوده و می بایست هر چه زودتر این نیاز مرتفع شود.

کد مطلب 432169

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