تورم پنهان بسیار بالا است/ ۹۰ درصد محصول پسته دچار مشکل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی انارکی صبح جمعه در جمع مردم نمازگزار عید فطر رفسنجان با تبریک عید فطر اظهار داشت: عید فطر عید بازگشت به فطرت انسانی و این عید یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان است و عید پاکی‌ها است و اقامه نماز عید فطر همایش و نمایش شکوه و عظمت اسلام و جامعه اسلامی و نشان‌دهنده وحدت جامعه و انسجام اجتماعی است.

وی افزود: از خداوند متعال می‌خواهیم عیدی ما را در این روز وحدت، فرج امام زمان (عج)، رفع بیکاری‌ها، گرانی‌ها، برطرف‌شدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه قرار دهد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مشکلات جامعه، مشکلات اقتصادی و معیشت است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری سال‌های سال نام سال را بر مبنای اقتصاد نامگذاری کردند و با توجه به نگاه ویژه مقام معظم رهبری، به مسائل اقتصادی مردم باید بیشتر رسیدگی شود.

محمدی انارکی بیان کرد: شاید مشکلاتی که در بخش اقتصادی می‌بینیم بخش زیادی آن از سوی دشمنان بر ما تحمیل شده و به فرموده مقام معظم رهبری اتاق جنگ اقتصادی در وزارت خزانه‌داری آمریکا است.

وی ابراز کرد: دولت باید تدابیر ویژه هم در بحث ارز هم در بحث مسائل اقتصادی می‌دید و امروز سه قوه با هم در این مسائل ورود کردند و امیدواریم این مسائل پیگیری و اقدامات مؤثری صورت گیرد.

دولت به سرعت این وضعیت را اصلاح کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار کرد: از دی ماه سال گذشته مشکلات ارزی را شاهد بودیم که بخشی از آن به دلیل همراهی سال جدید میلادی بود. هر روز انتظار این بود که بعد از گذشت ایام سال میلادی و ژانویه به قیمت اصلی دلار برگردیم اما با ایام نوروز پیوند خورد. امروز یکی از ایراداتی که هست بالا بودن و بی‌ثباتی قیمت ارز است اما بالابودن ارز با توجه به صادراتی که داریم بخشی از آن می‌تواند به مسائل صادراتی ما کمک کند اما در اصل تورم بالای کشور را دارد.

محمدی انارکی تصریح کرد: تورم پنهان بسیار بالا است و قیمت اجناس و محصولات داخلی ما بعضاً بیش از دو برابر در چند روز افزایش یافته و این مسائل برای مردم قابل پذیرش نیست و مردم انتظار دارند دولت با سرعت زیاد این وضعیت را اصلاح کند.

وی عنوان کرد: مردم ما سال‌های سال در صحنه های مختلف اعم از جنگ و فتنه‌های انقلاب پشت سر مقام معظم رهبری خودشان را نشان دادند و از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی پشتیبانی کردند و حالا وظیفه ما است که وظیفه خود را به بهترین وجه انجام دهیم.

نماینده مردم رفسنجان و انار تصریح کرد: مردم هیچگاه مشکلات را طوری بیان نکردند که دشمنان سواستفاده کنند و باید با تدابیر خوب، به جا و شایسته بتوانیم جوابگوی مردم باشیم.

وی تصریح کرد: امروز مهمترین بحث ما همدلی، وحدت، همراهی و همزبانی است، انقلاب ما نیاز به پشتیبانی مردم و همراهی مسؤولان دارد همه ضربه‌هایی که خوردیم از محل تفرقه ها و خط‌ کشی‌های سیاسی است. در رفسنجان شرایطی وجود دارد که همه مسئولان همراه هستند، و وحدت را به نفع مردم می‌بینند.

۹۰ درصد محصول پسته امسال دچار مشکل شده است

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امسال یکی از سال‌های بسیار بد برای تولیدکنندگان پسته رقم خورده است، تأکید کرد: در مجلس به رئیس‌جمهور همچنین به وزیر کشور و وزیر جهاد کشاورزی تذکر دادم که برای این فاجعه که نزدیک به ۹۰ درصد محصول پسته دچار مشکل شده است ستاد بحران تشکیل شود.

محمدی انارکی افزود: به دلیل تک‌محصولی بودن شهرستان رفسنجان تمام بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی به طور مستقیم مورد تأثیر قرار گرفته است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از روز اول که این اتفاق افتاد اولین جلسه را با هیئت بلندپایه اقتصادی دولت و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در رفسنجان تشکیل دادیم که وزیر اقتصاد باغات کبوترخان را مورد بازدید قرار دادند و گزارش نوشتند و پیگیری کردیم و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در دو روزی که در شهرستان حضور داشتند بخش صنعتی و کشاورزی شهرستان را مورد بازدید قرار دادند و این مسائل بیان شد.

محمدی انارکی ادامه داد: درخواست کردیم امسال به هر شکل استمهال وام‌های کشاورزی انجام شود و مصوبه‌ای که انجام شد فقط استمهال بدون دیرکرد است که ما به این بسنده نکردیم و در تلاش هستیم وام‌ها بدون سود تمدید شود. همچنین کمک بلاعوض را پیگیری کردیم به این صورت که وام‌های ارزان‌قیمت برای هر هکتار پنج میلیون تومان و دو میلیون تومان برای هر هکتار بلاعوض پیشنهاد دادیم که طی صحبتی که با نوبخت انجام شد قرار شد تصویب شود تا از این محل کمکی به مردم انجام شود.

در مورد سموم کسی نیست جواب مردم را بدهد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: در بحث مسائلی مانند سموم کشاورزی هم به وزیر جهاد کشاورزی تذکر دادم، امروز همه سم فروش شده اند و کسی نیست که جواب مردم را بدهد و قطعاً پژوهشکده پسته کشور امروز کمترین بازخورد را از خود نشان داده است و هیچ نسخه شفابخشی به مردم نداده است.

محمدی انارکی اظهار کرد: سال گذشته ۱۲۰ فروشندگی غیرمجاز سم تعطیل شده اما هنوز همین مقدار سم‌فروشی وجود دارد لذا توقع داریم پژوهشکده پسته کشور که در رفسنجان و مرکز پسته کشور قرار دارد اثری به ۱۷ استان کشور که تولیدکننده پسته است بدهد اما این اتفاق نیفتاده و انتظارات مردم در این بخش مانده است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس در ادامه تصریح کرد: مدیریت منابع آب بعد از ۴۰ سال از انقلاب کار کارشناسی نکرده و همه برای کم‌کردن آب‌ها فشار آوردند.

وی ادامه داد: ۱۱ هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان داریم در صورتی که رفسنجان و انار کمترین و حتی می‌توانیم بگوییم چاه غیرمجاز نداریم اما امروز می‌بینیم فشار آوردند و از شمال استان شروع به مقابله کردند قطعاً در مدیریت آب از همه جلوتر هستیم و روش‌هایی که کشاورزان ما انجام دادند جزء طرح های کشوری شده است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس مشکل اراضی کشاورزان را نیز یادآور شد و گفت: در بخش اراضی غیرمجاز قرار شد اراضی کسانی که غیرمجاز بوده و آب مجاز استفاده می‌کنند امور اراضی این اراضی را تحویل بگیرد و به مردم تحویل دهد.

محمدی انارکی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: وجود مجتمع مس سرچشمه در رفسنجان موقعیت خوبی برای شهرستان است و با توجه به مشکلات اقتصادی که داریم باید بتوانیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم چرا که سالانه ۱.۲ میلیارد دلار از محل تولید مس داریم و سال‌های سال کمترین توجه به این ظرفیت شده است.

وی افزود: سال گذشته پیگیری شد مجتمع سرچشمه به نام رفسنجان نامگذاری شد اما نباید سهم مردم ما دود و آلایندگی باشد بلکه اشتغال و خریدهایی که مورد نیاز این مجتمع است باید از رفسنجان باشد.

محمدی انارکی اضافه کرد: جلسات متعددی با حضور مسئولین، صنعتگران و کارآفرینان داشته ایم تا بخش بزرگی از خریدهای مس از شهرستان رفسنجان انجام شود تا رونق و گردش مالی در بخش اقتصادی رفسنجان صورت گیرد و مس ضمانت خرید دهد. کسانی که پای کار هستند ضمانت خرید را از مس بگیرند و صنعتگران ورود کنند تا شاهد تحول اقتصادی خوبی باشیم.