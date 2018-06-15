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۲۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

عید فطر پاداش بندگی به احدیت و بازگشت به فطرت انسانی است

عید فطر پاداش بندگی به احدیت و بازگشت به فطرت انسانی است

اردبیل – مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل عید فطر را یکی از پاک‌ترین اعیاد مسلمانان برشمرد و گفت: عید فطر پاداش بندگی به ذات احدیت و بازگشت به فطرت انسانی است.

حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: عید فطر پاداش انسان هایی است که با اطاعت محض از ذات احدیت در مسیر حقیقت‌جویی و کمال حرکت خود را آغاز کرده اند.

وی با اشاره به ثمرات اطاعت و بندگی محض از احدیت اضافه کرد: انسان در اثر مبارزه با هوای نفسانی و اطاعت از دستورات پروردگار و تربیت به کمال رساندن خویش به یک مرحله از اطمینان می‌رسد که به غیر خدا اعتنایی ندارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه فطر به معنی پایان یافتن آموزه‌های رمضان نیست، بلکه بازگشت به فطرت است؛ ادامه داد: عید فطر جشن بازگشت به فطرت پاک انسانی است.

وی عید فطر را به دلیل یک ماه عبادت و شستشوی جان در نهر پاک رمضان پاک‌ترین اعیاد مسلمین خواند و تصریح کرد: عید فطر به منزله برآمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن است، چراکه بعد از یک ماه روزه‌داری و استغفار از گناهان، انسان آلودگی‌های ظاهری و باطنی را از روح و جان می‌زداید.

ستوده میزان درک و معرفت، عمل و نیت آدمی را در بهره‌مندی آنان از عنایات الهی تاثیرگذار دانست و بیان داشت: عید فطر جشن پیروزی بر نفس طغیان گر و آغازی برای بندگی محض است.

وی فلسفه زکات فطره را تداوم تمرین و ممارست برای دستگیری از فقرا و مستمندان برشمرد و یادآور شد: تاکید به محرومیت‌زدایی از آموزه‌های اصلی ماه رمضان است که در زکات فطره متبلور می‌شود.

کد مطلب 4321714
محمد میرزایی ناطق

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