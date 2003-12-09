شهركهاي يهودي نشين دولت در دولت

به گزارش خبرگزاري مهر، بنحاس والرشتاين به راديو اسرائيل گفت برچيدن اين شهركها تحت هيچ شرايطي قابل قبول نيست و اگر نخست وزير بخواهد در اين زمينه اصرار ورزد شهرك نشينان دست به شورش خواهند زد.

اين اظهارات زماني صورت مي گيرد كه تعدادي از ساكنان يهودي اين شهرك ها در كرانه غربي ونوار غزه اخيرا با " شائول موفاز" وزير جنگ اسرائيل ديداركرده ودرباره آينده اين شهركها با وي به گفتگو پرداختند.

در همين رابطه " تسفي ليبرمن " د بيركل شوراي شهرك نشينيان نيز گفت: برچيد ن اين شهركها با وعده هاي قبلي " آريل شارون" و ساير نخست وزيران در زمينه قانوني شناختن شهركهايي كه طي10سال گذشته در اراضي اشغالي 1967 احداث شده مغايرت دارد.

از سوي ديگر در واكنش به اظهارات رهبران شهركهاي يهودي نشين " باريو اوپنهايمر"دبير كل جنبش صلح " الان" كه با سياست شهرك سازي رژيم اسرائيل مخالف است احداث شهرك ها وسپس برچيدن آنها نمايشي بيش نيست.

اوپنهايمرگفت: چندين سال است كه شهرك نشينيان بطورغيرقانوني اقدام به ساختن شهرك در اراضي 1967مي كنند وهرگاه دولت درصدد برچيدن آنها بر مي آيد شهرك نشينيان بار ديگر اقدام به ساختمان سازي مي كنند ومعمولاهميشه پيروزي با آنان است.

از سال 1967 كه رژيم اسرائيل كرانه غربي ونوار غزه را اشغال كرد حدود 400 شهرك در اين دو منطقه احداث شده است .

جمعيت اين شهركها حدود 500 هزار نفر بر آورد شده كه غالبا داراي سلاح و امكانات گسترده اي هستند و به عنوان ژاندارم رژيم صهيونيستي در اراضي 1967 تلقي مي شوند.

بيشتر افراد ساكن در اين شهركها از عناصر " شين بيت" و " شاباك" دو سازمان امنيت داخلي اسرائيل هستند كه در پوشش افراد عادي به شكار وترور فلسطينيان مي پردازند.

وجود اين شهركها بيش از اين كه جنبه فيزيكي صرف داشته باشند داراي ابعاد سياسي و امنيتي براي رژيم صهيونيستي هستند زيرا به دژي مستحكم براي اين رژيم در راستاي تعقيب وسركوب مردم مسلمان فلسطين مبدل شده اند.

اين شهركها طبق موافقت نامه اسلو كه در سال 1993 به امضاء رسيد بايد تا سال 2001 بكلي از اراضي 1967 جمع آوري شوند اما رژيم صهيونيستي نه تنها از برچيدن آنها خودداري كرد بلكه در طول 8 سال گذشته اين شهركها را دوبرابر كرده است.

قدرت ساكنان اين شهركها كه معمولا از يهوديان سفارديم" يهودياني كه ازآسياي ميانه واروپاي شرقي به اراضي فلسطين مهاجرت كرده اند" به حدي است كه نخست وزيران رژيم صهيونيستي بدون مشورت با آنان نمي توانند در خصوص آينده شهركها تصميمي بگيرد.

نزديك به نيمي از اعضاء كنست " پارلمان" اسرائيل ارتباط تنگاتنگي با شهرك نشينان دارند وحتي تعدادي از آنان نيزدر اين شهركها ساكن هستند و بشدت از گسترش اينگونه شهركها حمايت مي كنند.

از طرفي ديگر رژيم اسرائيل مايل نيست تا اين شهركها از اراضي اشغالي 1967 برچيده شوند زيرا از آنها به عنوان اهرم فشار براي چانه زني هاي بين المللي وگرفتن امتياز از حكومت خودگردان فلسطيني استفاده مي كند.

اين شهركها امروزه به يك مشكل حاد بين المللي و منطقه اي مبدل شده اند وبا وجود اين كه اريل شارون به ساختن ديوار حايل در محدوده اراضي 1967 اقدام كرده اما مايل است تا از وجود ساكنان آنها به عنوان ديده بان براي شناسايي وترورمبارزان فلسطيني استفاده كند واين امر با قوانين بين المللي وكنوانسيونهاي ژنو مغايرت دارد.

در هر حال اين شهركها بدليل برخورداري از امتيازات فراوان و جذب بودجه هاي دولتي هنگفت، به دولتي در دولت تبديل شده اند واگر جامعه جهاني و شوراي امنيت، رژيم صهيونيستي را براي تجديد نظر در ساختاراينگونه شهركها تحت فشار قرار ندهد در آينده به يك غده سرطاني براي نابودي پيكره وجودي فلسطينيان تبديل خواهند شد.

بنابراين، مساله شهركهاي يهودي نشين نبايد به عنوان برگ برنده اي در دست آريل شارون براي به چالش كشاندن جامعه جهاني وشوراي امنيت ونيز حكومت خود گردان باقي بماند وبايد هر چه زودتر اين شهركها بدون قيد وشرط از اراضي اشغالي1967 برچيده شوند تا راه براي برقراري يك صلح عادلانه وفراگير با فلسطينيان هموار شود.