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۲۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷

فرماندار شهرستان ساوه:

۳۰۰ طرح ایجاد اشتغال روستایی در شهرستان ساوه به تصویب رسید

۳۰۰ طرح ایجاد اشتغال روستایی در شهرستان ساوه به تصویب رسید

ساوه- معاون استاندار مرکزی و فرماندار شهرستان ساوه گفت: بیش از ۳۰۰ طرح ایجاد اشتغال روستایی در شهرستان ساوه به تصویب رسیده که نیازمند چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهاروند اظهار داشت: دستورالعمل اشتغال پایدار روستایی دی ماه سال گذشته ابلاغ شد و در این زمینه در نشست های هفتگی کارگروه اشتغال و کمیته فنی شهرستان ساوه مصوبات کاربردی و اثربخشی به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: طرح های اشتغالزایی از طریق دستگاه های اجرایی ارزیابی می شوند و پس از ثبت و جمع آوری در سامانه کارا برای تصویب به کارگروه ارائه شده و در مرحله بعد پرونده آن ها در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد.

فرماندار ساوه ادامه داد: پیگیری هایی در که تصویب و ارجاع پرونده های اشتغالزایی روستایی به بانک های عامل انجام شده با پرداخت به موقع تسهیلات به ثمر می رسد.

رئیس کارگروه اشتغال شهرستان ساوه افزود: تاکنون ۳۰۳ طرح اشتغال روستایی با رقم تسهیلات چهار هزار میلیارد ریال و ایجاد چهار هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی در ساوه مصوب شده است.

بهاروند خاطرنشان کرد: ۱۰۴ طرح اشتغال روستایی در هفته های اخیر در کارگروه اشتغال ساوه تصویب شده که سه هزار و ۱۰۰ شغل ایجاد می کند و نیاز به هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دارد.

وی ادامه داد: ۶۶ طرح از مجموع این پرونده ها با هزار میلیارد ریال تسهیلات و توان اشتغالزایی یک هزار و ۹۰۰ نفر به بانک های عامل معرفی شده است.

کد مطلب 4321941

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