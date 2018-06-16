رصد بیش از ١٠٠ سیاره با قمرهای پشتیبان حیات در خارج منظومه شمسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل ،محققان دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید و دانشگاه ساترن کوییزلند با استفاده از اطلاعات تلسکوپ فضایی کپلر ١٢١ سیاره شناسایی کرده اند که در منطقه ای پشتیبان حیات اطراف ستاره شان مدار می زنند.

تخمین زده می شود هرکدام از سیارات قطری سه برابر زمین دارند و احتمالا چند قمر بزرگ داشته باشند. در حال حاضر ١٧٥ قمر شناخته شده دور ٨ سیاره در منظومه شمسی مدار می زنند. هرچند بیشتر این قمرها دور مشتری و زحل مدار می زنند که خارج از منطقه پشتیبان حیات خورشید هستند.

به هر حال به گفته محققان، قمرهای خارج از منظومه شمسی حتی ممکن است شرایط حیاتی بهتر از زمین داشته باشند زیرا آنها از ستاره و اشعه های منعکس شده از سیاره انرژی می گیرند. اما دانشمندان باید وجود قمرهای خارج از منظومه شمسی را تایید کنند.