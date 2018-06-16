آغاز مطالعات میدانی و تطبیقی برای ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد افشار با بیان این که در حال حاضر شب های تهران شاهد حضور بی برنامه و بدون کنترل فروشندگان سیار مواد غذایی است، اظهار داشت: در مقاطعی مشکلات اقتصادی و به تبع آن مهاجرت و نبود شغل سبب افزایش دستفروشی وپیدایش پدیده سد معبر می شود که مدیریت شهری جهت ساماندهی این دست فروشان روزبازارهایی را دایر کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه به جهت قرار گیری روزبازارها در حاشیه شهر و عدم وجود مشتری مورد استقبال قرار نگرفته، افزود: به همین منظور نیازمند ساماندهی مجدد در این زمینه هستیم .علاوه بر آن به جهت نبود شغل شاهد شکل گیری نوع جدیدی از دستفروشی به صورت اغذیه فروشی سیار و ارائه مواد غذایی در ون ها و مینی بوس ها هستیم که نیازمند ساماندهی است.

افشار با اشاره به طرح "حیات شب پایتخت" تصریح کرد: با ساماندهی دقیق و بستر یابی مناسب برای این مشاغل می توانیم تهران را از شب مردگی به سوی حیات شبانه سوق دهیم.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با تاکید بر تسریع آغاز طرح مطالعاتی و تحقیقات میدانی در این زمینه، گفت: در ابتدا با آسیب شناسی وضع موجود و با استفاده از رهیافت های اولیه می توانیم بازخوردهای مناسبی در راستای رونق شب های پایتخت دریافت کنیم و به تدریج الگوی مناسبی برای هر چه بهتر شدن این طرح اتخاذ کنیم.