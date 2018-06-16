  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد:

نفوذ پدیده گرد و غبار به جو کرمانشاه/ کاهش دید افقی در نواحی مرزی

نفوذ پدیده گرد و غبار به جو کرمانشاه/ کاهش دید افقی در نواحی مرزی

کرمانشاه- مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه از نفوذ پدیده گرد و غبار به جو استان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود دید افقی در نواحی مرزی به زیر ۵ هزار متر برسد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای استان کرمانشاه از امروز تا تا فردا تحت تأثیر عبور موجی کم رطوبت قرار خواهد داشت و در برخی ساعات همراه با وزش باد و رشد ابر پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: این شرایط سبب نفوذ گرد و غبار به جو استان کرمانشاه می‌شود و هوا را در نواحی مرزی استان غبارآلود می‌کند.

خسروی با بیان اینکه پدیده گرد و غبار دید افقی را در نواحی مرزی کاهش می‌دهد، گفت: بر اثر فعالیت موج کم رطوبت، نفوذ گردوغبار میدان دید در نواحی مرزی  را کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود دید افقی در نواحی مرزی به زیر ۵ هزار متر برسد، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، کرند غرب خنک ترین نقطه استان و سومار با حداکثر ۴۱ درجه بالای صفر گرمترین نقاط استان کرمانشاه بوده است.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: دمای شهر کرمانشاه حداقل ۱۵ و حداکثر ۳۵ درجه اندازه گیری شده است.

کد مطلب 4321980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها