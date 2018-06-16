به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه فدراسیون، بلافاصله پس از مراسم تجلیل توسط رئیس محترم جمهـور با پیگیری مراحل اداری از بانک مرکزی برای دریافت سکه ها اقدام کرد، آمده است: « در زمان دریافت جوائز، بانک مرکزی اعـلام نـمود بـه دلیل افزایش قیمت سکه، پول واریز شده از سوی وزارت ورزش و جوانان بیش از یـک و نـیم مـیلیارد تـومان کسری دارد.»

در ادامه این نامه با اشاره به اعلام موضوع به مراجع مربوطه در وزارت ورزش و قول مساعد معاونت توسعه مدیریت و منابع آن وزارت، برای پرداخت ما به التفاوت جوایز در روز ۱۹ خرداد ماه تصریح شده است: « متاسفانه کسری مذکور تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه بیست و سوم خردادماه نیز پرداخت نگردیده است.»

فدراسیون کشتی، با اشاره به اینکه با توجه به افتخارات کشتی در دو سال گذشته اما به دلیل این مشکلات هیچ یک از حدود ۳۰۰ نفر از قهرمانان و کادرهای فنی واجد شرایط در کشتی، پاداش خود را دریافت نکرده اند از وزیر ورزش درخواست کرد به مراجع ذیربط در وزارت ورزش دستور پرداخت کسری مبلغ واریزی را صادر کنند.

فدراسیون کشتی در پایان این نامه اعلام کرد: «هیچ حقی برای خود، جهت چشم پوشی از "ریالی" از پاداش قانونی قهرمانان ملی کشتی که متاسفانه بعضا در حداقل ممکن نیز محاسبه گردیده است، قائل نخواهد بود.»