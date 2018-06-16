ترافیک پر حجم و روان در هر دو مسیر هراز/ترافیک فیروزکوه روان است

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار داشت: ترافیک در هر دو مسیر محور هراز با توجه به آغاز موج بازگشت مسافرت های عید فطر و آخر هفته افزایش یافته است.

وی افزود: در مسیر تهران به آمل و نیز آمل به تهران شاهد ترافیک پر حجم اما روان در سراسر محور هستیم و همچنین در آزادراه پردیس به تهران در محدوده عوارضی هم ترافیک نیمه سنگین بوده است.

رییس پلیس راه شرق استان تهران گفت: در محور فیروزکوه هم ترافیک عادی و روان را شاهدیم، البته در سایر محورهای شرق استان تهران نیز شاهد ترافیک عادی هستیم و ترافیک وضعیت مناسب تری را نسبت به سال گذشته دارد.

وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که با توجه به این که امروز شاهد بازگشت مسافران هستیم در محور هراز از ساعت ۱۴ به سمت تهران تردد به صورت یک طرفه را خواهیم داشت.

محبی گفت: از مردم می‌خواهیم مدیریت زمان بازگشت از سفر کنند.

رییس پلیس راه شرق استان تهران گفت: توصیه نمی‌کنیم که حتما امروز بازگردند و اگر می‌توانند بازگشت خود را به روز یکشنه موکول کنند.