5 نمايش به روي صحنه مي روند

به گزارش خبرنگار هنري " مهر "، امروز سه شنبه 18 آذرماه، در تالار فارابي دانشگاه هنر نمايش " ماه و پلنگ " نوشته " بيژن مفيد " و كارگرداني " علي پروشاني " از دانشگاه صنعتي شريف در ساعت هاي 45/17 و 45/19 به روي صحنه مي رود.

هم چنين نمايش " گرگ صابوني " نوشته و كار " مريم پاليزبان " از دانشگاه هنرهاي زيبا در دو سانس 16 و 18 در پلاتو مركزي دانشكده سينما و تئاتر اجرا مي شود.

در خانه هنرمندان ايران هم نمايش " تازه پري " كار " مهدي كردان " از دانشگاه آزاد اراك در ساعت هاي 15/17 و 15/19 به روي صحنه مي رود.

اما در سالن تجربه دانشكده هنرهاي زيبا نمايش " ويز...تق " به كارگرداني " مهناز خطيبي " از دانشكده هنرهاي زيبابه روي صحنه مي رود. اين نمايش در دو سانس 30/16 و 30/18 اجرا مي شود.

آخرين نمايشي كه امروز اجرا مي شود، نمايش " سه تابلو " به كارگرداني " نسيم ياقوتي " از دانشگاه سوره است. اين نمايش در دو سانس 15 و 17 در پلاتو عروسكي دانشكده سينما تئاتر اجرا مي شود.

لازم به ذكر است جلسه نقد و بررسي هر نمايش پس از اجراي دوم هر اجرا در همان سالن و با حضور كارگردان نمايش برگزار مي شود.