به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی جروزالم پُست، «جولی بیشاپ» وزیر خارجه استرالیا امروز شنبه اعلام کرد که این کشور سفارت خود در سرزمین‌ های اشغالی را به قدس منتقل نخواهد کرد.

وزیر خارجه استرالیا در اظهاراتی اعلام کرد که سفارت این کشور را به قدس منتقل نکرده و کمک ها به دولت خودگردان فلسطین را نیز قطع نخواهد کرد.

وزیر خارجه استرالیا علیرغم درخواست مطرح شده از سوی شورای سالانه حزب لیبرال این کشور این موضع را اتخاذ کرده است.



جولی بیشاپ تأکید کرد: مسئله انتقال سفارت به قدس آخرین تصمیمی است که دولت استرالیا بدان خواهد پرداخت و دهه‌ ها است که استرالیا این موضع را حفظ کرده است.



وی همیچین در سخنانی اعلام کرد که کمک ها به دولت خودگردان فلسطین را نیز قطع نخواهد کرد.



لازم به ذکر است، مجمع عمومی سازمان ملل ۲۱ دسامبر سال جاری میلادی با ۱۲۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع، پیش‌نویس قطعنامه مربوط به وضعیت قدس را علیه اقدام یکجانبه ترامپ به تصویب رساند.



کشورهای مخالف با این قطعنامه، آمریکا، گواتمالا، هندوراس، جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، پالائو، توگو و رژیم صهیونیستی بودند.



گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز ۶ دسامبر سال گذشته میلادی (۱۵ آذر ۹۶) اعلام کرده بود که قصد دارد سفارت آمریکا را به بیت المقدس منتقل کند و آن را به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی معرفی کند.