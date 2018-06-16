به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل محیط زیست استان زنجان محرمعلی عزیزی افزود: ایجاد آتش‌بُر جهت جلوگیری از آتش سوزی های احتمالی در پناهگاه حیات وحش انگوران با فرا رسیدن فصل تابستان و بالا بودن پوشش گیاهی در پناهگاه انگوران با همکاری اداره راهداری و حمل و نقل جاده با هدف پیش گیری از آتش سوزی های مراتع ، تیغ زنی آتش برها ی قبلی انجام پذیرفت

وی ادامه داد: باتوجه به بالا بودن پوشش گیاهی در پناهگاه حیات وحش انگوران با افزایش دما احتمال آتش سوزی در منطقه بالا می رود اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان با همکاری اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای در این منطقه با هدف جلوگیری از آتش سوزی مراتع تیغ زنی آتش برهای قبلی انجام شد.

عزیزی افزود: ایجاد آتش‌بُر یکی از راهکارهای مناسب و بدون هزینه‌ای است که در مهار آتش‌سوزی‌های مراتع تأثیر بسیار زیادی در سرایت وانتقال حریق خواهد داشت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان از عموم مردم خواست از روشن کردن آتش در نزدیکی مزارع و مراتع به جد خودداری و طبیعت گردان نیز در صورت برافروختن آتش در محل های ایمن هنگام ترک محل، آتش برافرخته شده را با خاک و آب به طور کامل خاموش کنند.

عزیزی گفت :آتش سوزی های عمدی پیگرد قانونی به دنبال دارد و در صورت مشاهده و دستگیری خاطیان برابر با قوانین و مقررات و بدون هیچ اغماضی با آنان برخورد خواهد شد.