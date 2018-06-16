دو سارق که از اتباع افغان زورگیری می کردند دستگیر شدند

سرهنگ غلامرضا یوسفوند رئیس کلانتری ۱۲۶ جوادیه تهران پارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در روزهای اخیر، سرقت هایی از اتباع افغان به کلانتری گزارش شده بود؛ این سرقت ها عمدتا در بوستان های سطح منطقه صورت می گرفت و قربانی ها هم اتباع افغان بودند.

وی افزود: به همین منظور، یک تیم تجسس تشکیل و مشخص شد که سارقان عمدتا در ساعات ابتدایی شب که اتباع افغان که عموما کارگران ساختمانی بودند، برای استراحت و قدم زدن به بوستان ها مراجعه می کردند، اقدام به زورگیری و سرقت می کردند.

سرهنگ یوسفوند اضافه کرد: این دو سارق با تهدید چاقو، وجوه نقد و گوشی های تلفن این کارگران را به سرقت می برند.

رئیس کلانتری جوادیه تهران پارس در ادامه گفت: متاسفانه به دلیل فضای رعب و وحشتی که این دو سارق ایجاد می کردند، چهره آن ها در خاطر اتباع افغان نمی ماند و همین موضوع کار را برای شناسایی دشوارتر می کرد.

وی ادامه داد: تا اینکه ساعت ۲۱ در پارک پلیس در همان منطقه اعلام سرقت به کلانتری گزارش شد و ماموران سریعا گشت خود را به محل حادثه رساندند. با حضور ماموران پلیس مشخص شد که دو سارق، اموال دو افغان را پس از تهدید و ضرب و شتم به سرقت برند.

سرهنگ یوسفوند اضافه کرد: یکی از شهروندان که در بوستان حضور داشت، به شرح واقعه پرداخت و علاوه بر بیان مشخصات دو سارق عنوان کرد که آن ها با یک موتور سیکلت با مشخصات ذکر شده از محل متواری شدند.

رئیس کلانتری جوادیه افزود: با توجه به مشخصات موتور و سارقان جست و جو آغاز شد و سرانجام دو سارق در یک بوستان رویت شدند، اما به محض مشاهده نیروهای کلانتری، از محل گریختند.

وی گفت: پس از تعقیب و گریز هر دو سارق که سابقه دار هم بودند دستگیر شدند و از آن ها چاقو و قمه کشف شد.