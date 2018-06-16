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۲۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۱۱

دو سارق که از اتباع افغان زورگیری می کردند دستگیر شدند

دو سارق که از اتباع افغان زورگیری می کردند دستگیر شدند

به همت کلانتری جوادیه تهران پارس، دو سارق که از اتباع افغان زورگیری می کردند دستگیر شدند.

سرهنگ غلامرضا یوسفوند رئیس کلانتری ۱۲۶ جوادیه تهران پارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در روزهای اخیر، سرقت هایی از اتباع افغان به کلانتری گزارش شده بود؛ این سرقت ها عمدتا در بوستان های سطح منطقه صورت می گرفت و قربانی ها هم اتباع افغان بودند.

وی افزود: به همین منظور، یک تیم تجسس تشکیل و مشخص شد که سارقان عمدتا در ساعات ابتدایی شب که اتباع افغان که عموما کارگران ساختمانی بودند، برای استراحت و قدم زدن به بوستان ها مراجعه می کردند، اقدام به زورگیری و سرقت می کردند.

سرهنگ یوسفوند اضافه کرد: این دو سارق با تهدید چاقو، وجوه نقد و گوشی های تلفن این کارگران را به سرقت می برند.

رئیس کلانتری جوادیه تهران پارس در ادامه گفت: متاسفانه به دلیل فضای رعب و وحشتی که این دو سارق ایجاد می کردند، چهره آن ها در خاطر اتباع افغان نمی ماند و همین موضوع کار را برای شناسایی دشوارتر می کرد.

وی ادامه داد: تا اینکه ساعت ۲۱ در پارک پلیس در همان منطقه اعلام سرقت به کلانتری گزارش شد و ماموران سریعا گشت خود را به محل حادثه رساندند. با حضور ماموران پلیس مشخص شد که دو سارق، اموال دو افغان را پس از تهدید و ضرب و شتم به سرقت برند.

سرهنگ یوسفوند اضافه کرد: یکی از شهروندان که در بوستان حضور داشت، به شرح واقعه پرداخت و علاوه بر بیان مشخصات دو سارق عنوان کرد که آن ها با یک موتور سیکلت با مشخصات ذکر شده از محل متواری شدند.

رئیس کلانتری جوادیه افزود: با توجه به مشخصات موتور و سارقان جست و جو آغاز شد و سرانجام دو سارق در یک بوستان رویت شدند، اما به محض مشاهده نیروهای کلانتری، از محل گریختند.

وی گفت: پس از تعقیب و گریز هر دو سارق که سابقه دار هم بودند دستگیر شدند و از آن ها چاقو و قمه کشف شد.

کد مطلب 4322071

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