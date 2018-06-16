به گزارش خبرنگار مهر، منصور معظمی ظهر شنبه در حاشیه سفر خود به گرمسار و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان در گفتگو با خبرنگاران بابیان اینکه در تحولات اخیر و خروج آمریکا از برجام برخی شرکتهای خارجی اقدام به تعلیق فعالیت خود در ایران کردند، ابراز داشت: قراردادها طبق روال در حال انجام است و شرکتهای خارجی برای عمل به تعهدات و ادامه فعالیت خود در ایران از انگیزه کافی برخوردار هستند.
وی افزود: علیرغم آنکه هنوز خودروسازان ایرانی واکنشی نسبت به تعلیق فعالیت شرکتهای خارجی نشان ندادند اما باید گفت در این قراردادها پیشبینی لازم برای این شرایط کاملا لحاظ شده است.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور بابیان اینکه هیچ گونه مشکلی در ارئه خدمات شامل تامین قطعات لوازم یدکی در خودروهای تولید داخل مشترک با شرکتهای اروپایی وجود ندارد، ابراز داشت: خودروهای پیشفروش شده به موقع به دست مشتریان خواهد رسید.
معظمی بابیان اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع از طرحهای اشتغالزایی حمایت میکند، تصریح کرد: برخی در شرایط تحریم پس از خروج آمریکا از برجام شرایط اقتصادی کشور را غلوآمیز برای مردم تصویرسازی میکنند که این امر مانع توسعه خواهد شد.
وی ضمن بیان اینکه توجه به شعار سال باید مبنای کار برنامهریزان بر حمایت از تولیدکنندگان داخل باشد، ابراز داشت: در سازمان نوسازی نیز استفاده از ظرفیتهای تولید داخل در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور از راهاندازی گمرک منطقه ویژه اقتصادی در گرمسار خبر داد و ابراز داشت: در این منطقه پس از گذشت ۲۰ ماه از کلنگ زنی ۱۱ قرارداد سرمایهگذاری منعقدشده است که با رفع موانع و تقویت زیرساختها میتوان صنایع اشتغالزا را در این منطقه راهاندازی کرد.
معظمی بابیان اینکه گرمسار به دلیل نزدیکی به پایتخت از شرایط مطلوبی در حوزه سرمایهگذاری برخوردار است، اضافه کرد: با توسعه منطقه ویژه اقتصادی گرمسار اشتغالزایی در گرمسار رونق خواهد گرفت اما برای تحقق این هدف باید همچنان به دنبال جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی باشیم.
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