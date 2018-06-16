سرهنگ علیاصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جادههای استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ترافیک در تمام جادههای استان زنجان پرحجم است.
وی اظهار کرد: تردد در آزاد راههای زنجان به قزوین و زنجان به تبریز سنگین است و تردد بهآرامی انجام میگیرد و در بقیه محورها هم تردد سنگین است ولی تردد روان است.
رئیس پلیسراه استان زنجان ابراز کرد: باوجوداینکه تردد در تمام جادههای استان زنجان سنگین است ولی تاکنون مشکل خاصی در جادههای استان زنجان رخ نداده و کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جادههای این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir ارتباط برقرار کرده و سفر خود را مدیریت و برنامهریزی کنند.
شیرمحمدی گفت: رانندگان برای داشتن سفری امن و راحت حتماً با دقت و حوصله رانندگی کنند.
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