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۲۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۵

رئیس پلیس راه استان زنجان:

ترافیک پرحجم در تمام جاده‌های زنجان حاکم است

ترافیک پرحجم در تمام جاده‌های زنجان حاکم است

زنجان-رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: در حال حاضر ترافیک پرحجم در تمام جاده‌های استان زنجان حاکم است.

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ترافیک در تمام جاده‌های استان زنجان پرحجم است.

وی اظهار کرد: تردد در آزاد راه‌های زنجان به قزوین و زنجان به تبریز سنگین است و تردد به‌آرامی انجام می‌گیرد و در بقیه محورها هم تردد سنگین است ولی تردد روان است.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان ابراز کرد: باوجوداینکه تردد در تمام جاده‌های استان زنجان سنگین است ولی تاکنون مشکل خاصی در جاده‌های استان زنجان رخ نداده و کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده‌های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir ارتباط برقرار  کرده و سفر خود را مدیریت و برنامه‌ریزی کنند.

شیرمحمدی گفت: رانندگان برای داشتن سفری امن و راحت حتماً با دقت و حوصله رانندگی کنند.

کد مطلب 4322080

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