حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تشکیل کمیته مشترک فراکسیون های نمایندگان ولایی و امید و نمایندگان مستقل ولایی، برای تدوین برنامه جامع اقتصادی کلید خورد.

وی تاکید کرد: قرار است در این کمیته ۵ نفر از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی و۵ نفر از فراکسیون امید به طور مستمر جلساتی را با مقامات اقتصادی و کارشناسان به بحث وتبادل نظر و آسیب شناسی وضعیت موجود پرداخته و برنامه جامعی در بخش های مختلف اقتصادی کشور تدوین کنند.

حاجی بابایی با اعلام آغاز هماهنگی هایی برای تدوین برنامه جامع اقتصاد و معیشت مردم تاکید کرد: استفاده از ظرفیت سایر فراکسیون ها از ابتدا در دستور بود.

وی افزود: فراکسیون نمایندگان مستقل نیز برای شرکت ۵ نفر از اعضای این فراکسیون در کمیته تدوین بسته پیشنهادی بهبود اقتصاد و معیشت مردم اعلام آمادگی کرده است.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طبق برنامه ریزی اولین نشست این کمیته ویژه، سه شنبه همین هفته پس از تعیین اعضاء برگزار می شود.

وی گفت: مردم و بهبود اقتصاد و معیشت، حلقه اتصال فراکسیون های نمایندگان ولایی، امید و مستقلان است و از ظرفیت همه فراکسیون استفاده می کنیم.