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۱۹ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۱۵

80 درصد بافت تاریخی شیراز قابل مرمت نیست

شهردار بافت تاریخی و فرهنگی شیراز گفت: 80 درصد از بافت تاریخی شیراز قابل مرمت نیست و باید بازسازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، محمد رضا طالبان پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری از آغاز طرح شیخ جنید در بافت تاریخی و فرهنگی شیراز خبر داد و افزود: در این طرح که اعتبارات آن توسط فروش اوراق مشارکت یا فاینانس تامین خواهد شد منازل فرسوده در این بافت ، تخریب ، بازسازی و به مالکان بازگردانده می شود.

وی ، هزینه اجرای این طرح را بین 40 تا 50 میلیارد تومان ارزیابی کرد و افزود: این طرح در مساحتی حدود 8 هکتار در آینده ای نزدیک اجرا می شود.

شهردار بافت تاریخی و فرهنگی شیراز در ادامه از اختصاص وام 10 میلیون تومانی مسکن به ساکنان بافت قدیم شیراز خبر داد و افزود: از این پس ساکنان بافت قدیم شیراز جهت تجدید بنا می توانند با مراجعه به شهرداری و اخذ پروانه ساختمان از بانک مسکن وام 10 میلیون تومانی با بهره 8 درصد دریافت کنند.

طالبان در ادامه ، کوچه های باریک را از جمله مشکلات اساسی بافت فدیم شیراز دانست و افزود: شهرداری در نظر دارد این گونه مشکلات بافت قدیم شیراز را طی سال 86 با هزینه ای بالغ بر 600 میلیون تومان هموار نماید.

کد مطلب 432209

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