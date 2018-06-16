بسته بندیهای پلاستیکی مهمترین عامل آلودگی در آذربایجان غربی هستند

پرویز آراسته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از چالش های عصر حاضر در بخش محیط زیست افزایش کیسه های پلاستیکی و نیز مواد پیلمری است اظهارداشت: متاسفانه خطرات و آلودگی ناشی از این مواد به مرز هشدار رسیده و باید هر چه سریعتر روش و شیوه استفاده از پلاستیک در زندگی و جوامع بشری تغییر یابد.

وی با بیان اینکه هم اکنون نیمی از عوامل آلودگی در استان بسته بندی های پلاستکی مواد غذایی، میوه جات و ... است افزود: این بسته بندی های پلاستیکی یک بار مصرف بوده و قابل بازیافت نیستند.

آراسته با اشاره به ضعف و خلا قانونی در زمینه استفاده از مواد و کیسه های پلاستیکی در کشور و به تبع آن استان خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر قانون مشخصی در زمینه ممنوعیت استفاده از پلاستیک در استان و حتی کشور نداریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به بالا بودن هزینه کیسه و بسته بندی های جایگزین کیسه و بسته بندی های پلاستیکی در استان و کشور عنوان کرد: بازیافت مجدد پلاستیک، کاهش مصرف از مبدا، نه به کیسه های پلاستیکی و تدوین قانون جامع در خصوص ممنوعیت استفاده از پلاستیک باید در دستور کار قرار گیرد.

آراسته در زمان حاضر ۷۸ درصد از پلاستیک های استان در سایت های دفن زباله دفن می شود اظهارداشت: تنها هشت درصد از پلاستیک های استفاده شده در استان بازیافت و ۱۲ درصد نیز سوزانده می شود.

وی با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان مصرف کیسه های پلاستیکی و بسته بندی در این خصوص وجود ندارد اضافه کرد: متاسفانه تاکنون جایگزین مناسبی نیز در این خصوص وجود ندارد تا به مردم معرفی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه هم اکنون ۲۵ کشور دنیا مصرف پلاستیک را ممنوع کرده اند گفت: این در حالی است که مصرف پلاستیک در کشور و به تبع آن استان ما رو به افزایش است.

آراسته با بیان اینکه پلاستیک تا هزاران سال در طبیعت باقی مانده و موجب آلودگی می شود افزود: باید پاکسازی و خروج مواد پلاستیکی از طبیعت به خصوص منابع آب های زیرزمینی با همکارهای سازمان های مردم نهاد در استان با مشارکت مردم اجرایی شود.

شعار امسال روز جهانی محیط زیست غلبه بر آلودگی پلاستیکی است.