گفتگوی تلفنی «اسماعیل هنیه» با رئیس جمهور ترکیه و امیر قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، هنیه در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان ضمن تمجید از مواضع ترکیه در حمایت از ملت فلسطین به ویژه در شورای امنیت و سازمان همکاری اسلامی و دعوت به برگزاری نشستهایی برای بررسی تحولات خطرناک پیشروی قدس و غزه، از او بابت انتقال شماری از مجروحان تظاهراتهای بازگشت به ترکیه برای درمان در بیمارستانهای این کشور تشکر کرد.
اردوغان نیز عید سعید فطر را به هنیه و عموم ملت فلسطین تبریک و تهنیت گفت و تاکید کرد که کشورش به حمایت از ملت فلسطین به ویژه ساکنان غزه در محافل بینالمللی ادامه خواهد داد.
وی تاکید کرد که تصویب طرح حمایت از فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل ثابت کرد آمریکا به رغم قدرت و امکاناتی که در اختیار دارد، نمیتواند موضع جامعه بینالملل را به شیوهای که در تضاد با اصول حقوق بشر باشد، با خود همراه سازد.
از سوی دیگر، رهبر حماس در گفتگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر از مواضع قطر در رابطه با تقدیم حمایتهای مادی، معنوی و سیاسی به ملت فلسطین تشکر کرد.
هنیه و شیخ تمیم در این گفتگوی تلفنی آخرین تحولات فلسطین به ویژه تظاهرات بازگشت در غزه و طرح تصویب شده اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل را بررسی کردند.
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