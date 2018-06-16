پیروزی ایران سبب خوشحالی مردم شد/پاسخ به شایعات در مورد جذب کیانی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعهنویی سرمربی جدید سپاهان عصر شنبه در نشست خبری پیش از آغاز تمرینات تیم اصفهانی در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی ضمن تبریک عید فطر اظهار داشت: باید به مناسبت پیروزی ارزشمند تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات جام جهانی به همه تبریگ گفت زیرا این پیروزی با تلاش بسیاری به دست آمد.
وی ادامه داد: بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان شب گذشته به حق و دلاورمردانه توانستند با تلاش تیم فنی و حمایتهای قابل توجه مردم و مسئولان مقابل مراکش به پیروزی برسند و خوشحالم که مردم از شب تا صبح به خاطر این پیروزی شاد بودند.
سرمربی سپاهان تصریح کرد: امیدوارم که خوشحالی مردم از موفقیتهای تیم ملی ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه ارزش قلم را نمیتوان توصیف کرد، اضافه کرد: قلم میتواند از شمشیر نیز خطرناکتر باشد و یا از سوی دیگر در خدمت جامعه باشد.
قلعهنویی به نتایج فصل گذشته سپاهان اشاره کرد و با بیان اینکه رتبه چهاردهم در شأن این باشگاه اصفهانی نیست، گفت: به طور قطع باید در شرایط سپاهان تغییر ایجاد کنیم و با بررسی دقیق، بازیکنان مد نظر خود را انتخاب خواهیم کرد.
قراردادهای کمتر از ۲۰۰ میلیونی با بازیکنان سپاهان
وی با بیان اینکه در راستای اخلاقیات و شرایط و انتظارات خود کار میکنیم، گفت: من همیشه حقیقت را میگویم و باید بگویم باشگاه بر اساس اهداف تاکتیکی ما، خواستههایمان را برآورده کرده و تلاش میکنم که کمکی در خور شأن باشگاه به سپاهان داشته باشم. امیدوار هستم که بتوانیم دو بازیکن دیگر را نیز جذب کنیم و اولویتم در این زمینه جذب هافبک بازیساز است.
سرمربی سپاهان با بیان اینکه در تلاش برای داشتن سالی پر از موفقیت هستیم، ادامه داد: به طور قطع با توجه به نگاه مثبت هیئت مدیره باشگاه، به خود امیدوار شدهایم و تلاش میکنیم که فصل خوبی را در این باشگاه رقم بزنیم.
وی با اشاره به حاشیههایی که درباره رقم قرارداد بازیکنان سپاهان وجود دارد گفت: ما حاضر هستیم که رقم قرارداد بازیکنان را به سازمان لیگ اعلام کنیم امادر یک مورد، بازیکنی داشتیم که فصل گذشته با دلار سه هزار تومان، قراردادی بالغ بر یک میلیارد و صد میلیون تومان با باشگاه امضا کرد اما امثال با وجود وضعیت بد دلار، با ۲۰۰ میلیون کمتر قرارداد خود را بست.
بازیکنانی مانند نویدکیا باید تربیت کنیم
قلعهنویی با بیان اینکه همه باید به حضور در این باشگاه بزرگ، افتخار کنند، بیان کرد: همه باید ارزش این لباس را داشته باشند و در تلاش هستیم بازیکنانی نظیر محرم نویدکیا را به تیم خود جذب کنیم و بازیکنانی تربیت کنیم که مانند او باشند.
وی درباره بحث جدایی علی کریمی از این باشگاه اصفهانی تاکید کرد: پیش از رفتن به مسافرت، با علی کریمی صحبت کوتاهی کردم اما شنیدم که او بعد از صحبت با مدیران باشگاه، نتوانسته با سپاهان به توافق برسد.
سرمربی سپاهان گفت: با این حال، همه چیز به باشگاه باز میگردد زیرا من او را دوست دارم و از شاگردان خوب من بوده اما با وجود اینکه تلاش میکنیم که سرمایههای خود را حفظ کنیم، باید دید که توافق او با مدیران باشگاه صورت میگیرد یا خیر.
وی درباره حاشیههای حضور مهدی کیانی در سپاهان تصریح کرد: زمان حضورم در تراکتورسازی، خودم این بازیکن را به تراکتور بازگرداندم اما در روزهای گذشته زمانی که به کیانی درباره پیشنهاد سپاهان گفتم، اعلام کرد که حتی در صورت عدم امضای قرارداد با سپاهان، به تیم دیگری میرود.
قلعهنویی اضافه کرد: با توجه به این موضوع، قراردادش را با سپاهان امضا کردیم اما در این قرارداد، شرایط به گونهای است که او میتواند بار دیگر به تراکتورسازی بپیوندد.
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