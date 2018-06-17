احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان صاف بوده و بارشی در استان نداریم.

وی از وقوع وزش باد در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: احتمال وقوع وزش باد شدید بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت در برخی از مناطق استان وجود دارد که تمهیدات ایمنی موردتوجه قرار گیرد.

یاغموری ابراز کرد: با توجه به اینکه کمتر از چند روزبه تابستان نمانده شاهد شرایط جوی تابستانی در استان خواهیم بود و بارشی خاصی را دیگر نخواهیم داشت.

وی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان از امروز به‌تدریج افزایش‌یافته و هوا گرم خواهد شد.