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۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

وزش باد زنجان را فرامی‌گیرد/ بارش خاصی در زنجان نداریم

وزش باد زنجان را فرامی‌گیرد/ بارش خاصی در زنجان نداریم

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وقوع وزش باد در استان زنجان خبر داد و گفت: وزش باد در برخی از مناطق شدید خواهد بود.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت  جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان صاف بوده و بارشی در استان نداریم.

وی از وقوع وزش باد در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: احتمال وقوع وزش باد شدید بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر بر ساعت در برخی از مناطق استان وجود دارد که تمهیدات ایمنی موردتوجه قرار گیرد.

یاغموری ابراز کرد: با توجه به اینکه کمتر از چند روزبه تابستان نمانده شاهد شرایط جوی تابستانی در استان خواهیم بود و بارشی خاصی را دیگر نخواهیم داشت.  

وی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان زنجان از امروز به‌تدریج افزایش‌یافته و هوا گرم خواهد شد.

کد مطلب 4322283

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