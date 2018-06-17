به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای «کاراته وان» کرواسی طی روزهای ۸ الی۱۰ تیرماه به عنوان آخرین مرحله از رقابتهای کسب سهمیه المپیک جوانان ۲۰۱۸ بوینس آیرس برگزار خواهد شد و نفراتی که موفق به حضور در بازی نهایی در سه وزن المپیکی ۶۱-، ۶۸- و ۶۸+ کیلوگرم شوند، جواز سفر به آرژانتین را دریافت خواهند کرد.

از همین رو فدراسیون کاراته در تلاش است تیم جوانان ایران را برای حضور در یک کمپ تمرینی به ترکیه اعزام کند. این کمپ با حضور کاراته کاهایی از کشورهایی چون آذربایجان، قزاقستان، عربستان و ... به مدت دو هفته در استانبول برگزار خواهد شد.

در صورت مهیا شدن مقدمات اعزام، این کمپ می تواند برای تیم کاراته جوانان ایران که از کمبود دیدار تدارکاتی رنج می برد، قبل از حضور در این کاراته وان کرواسی مفید باشد.

علیرضا فرجی، ابوالفضل میرزایی و نوید محمدی سه کاراته کای کشورمان هستند که در رقابتهای کاراته وان کرواسی شرکت خواهند کرد.