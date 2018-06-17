به گزارش خبرنگار مهر، شهرداد روحانی رهبر ارکستر سمفونیک تهران در آستانه برگزاری دومین کنسرت منتخب ارکسترهای دولتی در شهر مسکو توضیح داد: لازم است به یک سوتفاهم پاسخ دهم؛ طی روزهای اخیر این سوتفاهم به وجود آمده که ما به دلیل برگزاری جام جهانی فوتبال به روسیه سفر کرده ایم در حالیکه اصلا این طور نیست زیرا هدف از سفر گروه ما به روسیه اجرایی کردن تفاهمنامه ای است که بین بنیاد رودکی و کنسرواتوار چایکوفسکی پیش از این به امضا رسیده و قرار بود ما اجراهایی را در این کشور داشته باشیم.

وی ادامه داد: فضای کار به گونه ای برنامه ریزی شد که اجرای گروه منتخب ارکسترهای دولتی همزمان با جام جهانی فوتبال روسیه باشد و ما به همین مناسبت چهار قطعه را آماده کردیم که بتواند در این ایام علاوه بر شاکله اصلی برنامه ما حال و هوای ورزشی هم داشته باشد، اما آنچه باید در این میان مورد توجه قرار گیرد جداسازی قطعات متناسب با تفاهمنامه با کنسرواتوار چایکوفسکی است که باید آن را از جام جهانی و فوتبال جدا کرد.

این آهنگساز تاکید کرد: ما فضا را به گونه ای طراحی کرده ایم که مخاطبان خارجی این کنسرت ها بتوانند شاهد توانایی و هنرنمایی نوازندگان ایرانی در اجرای قطعات موسیقی کلاسیک و قطعات موسیقی ایرانی باشند.

روحانی اظهار کرد: در اولین کنسرتی که چند روز پیش در تالار فیلارمونیک شهر سن پترزبورگ اجرا کردیم بیش از هفتاد درصد جمعیت سالن مخاطبان غیر ایرانی بودند که از رپرتوار اجرایی دیدن کردند. طی این مدت کوتاه حضور ما در روسیه چندین شبکه تلویزیونی خارجی زبان با من مصاحبه داشته و از کیفیت اجرای برنامه ای سخن می گفتند که دربرگیرنده اثر مثبت حضور گروه ایرانی در روسیه بوده است. به اعتقاد من حضور منتخب ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی بهانه ای بود که بتوانیم توانایی موزیسین های ایرانی را به جامعه بیرون از ایران معرفی کرده و به آنها نشان دهیم که این نوازندگان هم می توانند قطعاتی از موزیسین های بزرگ روسی و قطعاتی از موزیسین های ایرانی را در قالب یک ارکستر به مخاطبان نشان دهند.

رهبر ارکستر سمفونیک تهران در پایان گفت: قطعا همزمانی حضور گروه ایرانی در روسیه با مسابقات جام جهانی فوتبال امتیاز بسیار خوبی برای ما بوده است اما ما به دنبال تماشاگران جام جهانی نیستیم چون اساسا هدف ما جامعه مخاطبان جام جهانی نیستند. آنچه برای ما در این سفر دارای اهمیت بسیار فراوانی است آشنایی مخاطبان غیر ایرانی با مجموعه های چون ارکسترسمفونیک تهران و ارکستر ملی است که خوشبختانه تاکنون استقبال بسیار خوبی از برنامه های ما داشتند.

به گزارش مهر، این اظهارات در حالی مطرح می شود که از چند ماه پیش مساله حضور منتخب ارکسترهای دولتی در روسیه به مناسبت جام جهانی فوتبال اعلام شده بود و قرار بود که آنها قطعاتی را برای تیم ملی فوتبال ایران بنوازند و نشست های خبری و گفتگوهای متعددی نیز از سوی مقامات دولتی در این زمینه انجام شده است.

در حالی که پیش از اولین بازی رسمی ایران در جام جهانی قطعه موسیقایی گروه «آرین» که از کارهای چند سال پیش آنهاست در زمین فوتبال پخش شد این سوال ها پیش آمد که هیات چندین نفره بنیاد رودکی به چه منظور تیم ملی فوتبال را همراهی کرده است.

تغییر موضع و اعلام نظر درباره حضور منتخب ارکسترهای دولتی در صورتی اتفاق افتاده است که یک شرکت خصوصی که اسپانسر تیم ملی فوتبال ایران نیز هست هزینه های سفر تیم موسیقایی را نیز متقبل شده است.