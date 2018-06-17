هلاکت مزدوران ائتلاف سعودی در جیزان/ محاصره عناصر دشمن در الحدیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، حمله نیروهای یمنی به منطقه تبه القیمه در جیزان و هدف قرار دادن مواضع مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی در این منطقه منجر به کشته و زخمی شدن شماری از آنها شد.

از سوی دیگر شیخ عبد الرحمن الجماعی جانشین استاندار الحدیده گفت که نیروهای متجاوز اصلا به فرودگاه الحدیده نرسیده اند و شایعات منتشر شده در خصوص تسلط این نیروها بر فرودگاه مذکور کاملا کذب است.

عبدالملک الحجری از اعضای انصارالله یمن نیز تاکید کرد که اوضاع در استان الحدیده یمن باثبات است. دشمن در اطراف بخش الدریهمی در استان الحدیده محاصره شده است و صحنه های تلفات دشمن پخش خواهد شد.

وی با بیان اینکه نیروهای متجاوز می کوشند دروغ های تبلیغاتی را منتشر کنند افزود: ارتش و کمیته های مردمی یمن به فرودگاه الحدیده مسلط هستند و نیروهای مشترک یمن، جنگ فرسایشی به نیروهای متجاوز در نبرد ساحل غربی تحمیل کرده اند.

شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر نیز با پخش تصاویری از داخل شهر الحدیده و فرودگاه این شهر در روز شنبه، ادعای رسانه های وابسته به ائتلاف سعودی مبنی بر کنترل شهر و فرودگاه الحدیده را تکذیب کرد. در این تصاویر یکی از شهروندان جوان الحدیده گفت: ما می خواهیم در صلح و امنیت زندگی کنیم و خواهان جنگ نیستیم. یکی دیگر از شهروندان گفت: ما نمی خواهیم الحدیده به سرنوشت عدن و سایر استان های ویران شده دچار شود.

در ادامه تصاویری از فرودگاه بین المللی الحدیده و همچنین پایگاه هوایی الربیعی - تیپ ۶۷ در این شهر پخش شد. یکی از مبارزان یمنی که مقابل فرودگاه الحدیده ایستاده بود، در سخنانی گفت: امروز دومین روز از ایام عید مبارک فطر است و ادعای دشمن مبنی بر تحت کنترل درآوردن فرودگاه به هیچ عنوان صحت ندارد. دشمن همیشه دروغ پراکنی می کند و تبلیغات رسانه ای به راه می اندازد.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی الحدیده اعضای یک باند جاسوسی مرتبط با ائتلاف آل سعود را در منطقه تهامه بازداشت کردند.