کم آبی در مرکز آب ایران/ آبرسانی سیار به ۵۰ روستا آغاز شد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های آبخیز کشور در منطقه زاگرس وجنوب کشور به شمار می رود که تامین کننده آب برخی از استان های بزرگ کشور از جمله اصفهان، خوزستان، یزد و ... است. چهارمحال و بختیاری طی سال های گذشته بیش از ۱۰ درصد آب کشور را تولید می کرد و نقش مهمی در بخش تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی کشور داشته است.

در گذشته بارش های سنگین برف در زمستان ها در ارتفاعات این استان موجب فعال شدن چشمه ها و جاری شدن رودخانه های کوچک و بزرگ می شد اما طی یک دهه گذشته بارش ها در این استان بسیار کاهش یافته و بسیاری از منابع تامین آب در این استان خشک شده است. کاهش بارش ها موجب خشک شدن چشمه ها، قنات ها و چاه های تامین آب شرب برخی مناطق روستا نشین استان چهارمحال و بختیاری شده است.

در حال حاضر منابع تامین آب ۵۰ روستای استان چهارمحال و بختیاری خشک شده و آبرسانی سیار به این روستا آغاز شده است.

کاهش بارش ها در چهارمحال و بختیاری موجب خشک شدن منابع آب ۵۰ روستا شده است که در حال حاضر برای حل مشکل، آب رسانی با تانکر به این روستاها آغاز شده است مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در آستانه فصل تابستان آب رسانی سیار به ۵۰ روستای چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.

تورج احمد پور بیان کرد: کاهش بارش ها در استان چهارمحال و بختیاری موجب خشک شدن منابع تامین آب۵۰ روستای این استان شده است که در حال حاضر برای حل مشکل، آب رسانی با تانکر به این روستاها آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: جمعیت این تعداد روستا بیش از ۱۱ هزار نفر است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین روستاهای نیازمند آب رسانی سیار در شهرستان لردگان واقع هستند، بیان کرد: برای حل مشکل آب برخی از این روستاها، چاه آب اجاره شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کاهش بارش ها در سال گذشته نسبت به سال های قبل بسیار کمتر شده است، بیان کرد: در حال حاضر آب دهی منابع تامین آب روستاهای دیگر استان نیز با کاهش شدیدی مواجه بوده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر طی برنامه ریزی ها، آب رسانی منظم به روستاهای دچار کم آبی استان در حال انجام است و مشکلی در این بخش وجود ندارد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال بختیاری نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش شدید بارندگی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۱درصد کاهش بارندگی دارد.

وی عنوان کرد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه۴۶ درصد کاهش یافته است.

میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۱درصد کاهش یافته است مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به سال زراعی کامل ۴۶ درصد کاهش بارندگی دارد.

شاهرخ پارسا با اشاره به اینکه میانگین بارش در سال زراعی جاری(۹۶-۹۷) چهارمحال و بختیاری۳۱۲.۴ میلی متر است، بیان کرد: میانگین بارش سال زراعی ۹۵-۹۶ چهارمحال و بختیاری ۵۳۰ میلی متر بوده است.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: تغییر الگوی بارش در چهارمحال و بختیاری سبب کاهش منابع آب شده است.

وی با اشاره به اینکه بارش باران در ارتفاعات جایگزین بارش برف شده است، بیان کرد: زمستان سال گذشته در برخی مواقع شاهد بارش باران به جای بارش برف بودیم.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری در رده استان های خشک کشور قرار گرفته است.

مصرف بهینه آب در استان چهارمحال و بختیاری فرهنگ سازی شود

کارشناس منابع آب در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه آب مایه حیات و آبادانی است، بیان کرد: حفظ نعمت آب باید به عنوان یک اولویت در خانواده ها فرهنگ سازی شود.

حمید حسینی بیان کرد: متاسفانه مصرف آب در خانوارهای روستایی و شهری در نقاط مختلف استان بالاتر از میانگین ها و استاندارد جهانی است و باید تلاش شود که مصرف آب در موارد غیر ضروری بسیار کاهش یابد.

وی بیان کرد: اطلاع رسانی در خصوص کاهش منابع آب به مردم ضروری است و باید تلاش شود که مردم برای حفظ منابع آب موجود همکاری کنند.

کارشناس منابع آب در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید مصرف بهینه آب در استان چهارمحال و بختیاری فرهنگ سازی شود.