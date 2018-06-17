  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۲۸

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه:

سهم استان کرمانشاه از بازار فناوری اطلاعات کشور مطلوب نیست

سهم استان کرمانشاه از بازار فناوری اطلاعات کشور مطلوب نیست

کرمانشاه- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه گفت: بیش از ۲۰ درصد ظرفیت دانشگاههای کشور مرتبط با حوزه ICT است و سهم کرمانشاه از بازار فناوری اطلاعات کشور مطلوب نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی در نشست کارگروه اشتغال که صبح امروز در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: اشتغالزایی با استفاده از ظرفیت های ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از رویکردهای محوری دولت برای کاهش بیکاری است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ درصد ظرفیت دانشگاههای کشور مرتبط با حوزه ICT است،افزود: هم اکنون سهم استان از بازار فناوری اطلاعات کشور مطلوب نیست.

 رحیمی بر ضرورت برنامه ریزی مناسب برای توسعه اشتغال در عرصه فناوری اطلاعات تأکید کرد و گفت: دستگاههای مرتبط با سیستم مهارت آموزی‌ و آموزشی استان باید با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، افرادی کارآفرین و توانمند را وارد بازار کار کنند.

وی بیان کرد: بخش آی.سی.تی در حوزه اشتغال، بسیار پراهمیت و تحول‌آفرین است و باید همه دستگاه‌های استان از نیروهای مستعد استان در این حوزه استفاده مطلوب کنند تا بتوانیم فرصتهای شغلی مناسبی برای جوانان استان در این زمینه به وجود بیاوریم.

رحیمی یادآور شد: محوری ترین چالش های اشتغالزایی در بخش آی سی تی، عدم همسویی برخی مصوبه ها و آیین نامه ها و عدم وجود قوانین حمایتی است.

کد مطلب 4322333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها