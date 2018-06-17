ملت یمن اشغالگران را دفن خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عبدالسلام جابر» سخنگوی دولت نجات ملی یمن تاکید کرد: با کمک خداوند، ملت یمن اشغالگران را با تمام آرزوهایشان در اعماق منطقه «تهامه» در استان الحدیده دفن خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: ائتلاف متجاوز سعودی دست به کشتار جمعی مزدوران خود در جبهه ساحل غربی می زند. عناصر ائتلاف سعودی ساکنان استانهای جنوبی یمن را مجبور می کنند که در جبهه ساحل غربی بجنگند. کسانی که وارد این جبهه می شوند به دست نیروهای ما کشته می شوند و اگر هم زنده بمانند توسط جنگنده های ائتلاف متجاوز هدف قرار می گیرند.

جابر تاکید کرد: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن حماسه های قهرمانانه در دفاع از کشور و آزادی و استقلال آن رقم زدند و آمادگی ما برای نبرد ساحل غربی فوق تصورات اشغالگران و مزدوران آنها است. هرگونه حماقتی از سوی متجاوزان و مزدوران آنها باعث می شود که به گورستان ساحلی که برای آنها آماده شده سوق داده شوند.