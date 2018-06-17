ضرورت انجام تصویربرداری دقیق قبل از ایمپلنت دندانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مژده مهدی زاده در آستانه برگزاری چهارمین همایش بین‌المللی ایمپلنت‌های دندانی در ارتباط با نقش تصویر برداری در انجام ایمپلنت، اظهار داشت: تصویربرداری لازمه انجام یک ایمپلنت خوب است و در واقع تصویر برداری دقیق باید حتما قبل از انجام ایمپلنت صورت گیرد.

وی افزود: هرچه نقشه برداری دقیق از محلی که قرار است ایمپلنت انجام شود بهتر صورت گیرد موفقیت ایمپلنت نیز افزایش خواهد یافت.لذا تصویر برداری CBCT را توصیه می کنیم.

رئیس کمیته تحقیقات رادیولوژی ایمپلنت‌های دندانی در پاسخ به اینکه شایع ترین مشکلات دندانی که نیاز به رادیولوژی دارند چیست؟ گفت: نقش رادیولوژی دندانی در شناسایی پوسیدگی ها بسیار اهمیت داشته چرا که اگر زودهنگام پوسیدگی دندان مشخص شود، درمان ترمیم سریع‌تر صورت گرفته و مشکلی برای عصب دندان نخواهیم داشت از طرفی دندان نیز حفظ می‌شود.

وی بیان داشت: در صورتی که پوسیدگی سریع‌تر شناسایی شود بافت آسیب دیده نیز شانس بیشتری برای درمان بهتر دارد.

این رادیولوژیست فک و صورت در مورد استفاده از گردنبند های تیروئیدی هنگام انجام رادیولوژی، گفت: این گردنبندها سبب شده که از غده تیروئید در مقابل اشعه ایکس حفاظت شود و در واقع این مسئله برای کودکان بیشتر مورد اهمیت بوده چرا که این قشر جامعه در مقابل اشعه ایکس آسیب‌پذیرتر هستند البته برای برخی از رادیوگرافی های خارج دهانی نمیتوانیم از گردنبندهای تیروئیدی استفاده کنیم چرا که این مسئله بر روی تصویر ما اختلال ایجاد می‌کند.

رئیس کمیته تحقیقات رادیولوژی ایمپلنت‌های دندانی اصفهان در مورد انجام تصویربرداری پانورامیک عنوان کرد: کودکان کمتر از ۵ سال بصورت روتین نیازی به انجام این رادیوگرافی ندارند مگر اینکه شرایط خاصی همچون وقوع تصادفات یا احتمال وجود ضایعه باشد.

مهدی زاده خاطرنشان کرد: برای کودکان زیر ۱۲ سال نیز انجام این نوع رادیوگرافی بیشتر از دوبار توصیه نمی‌شود چراکه کودکان تیروئید آنها در مقابل اشعه ایکس حساس بوده و آسیب پذیرتراند مگر اینکه شرایط اورژانسی باشد و یا ضایعه‌ای برای آن احتمال داده شود.

چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت‌های دندانی سوم تا پنجم مرداد ۹۷ در اصفهان با حضور صاحبنظران و اساتید برجسته برگزار می‌شود.