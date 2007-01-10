گفته می شود...

* قرار است در شرایط جدید بعد از صدور قطعنامه 1737، برخی تغییرات در نحوه مدیریت موضوع هسته ای به خصوص در زمینه "تنظیم اطلاع رسانی و موضع گیری های مقامات در مورد موضوع هسته ای" انجام شود. همچنین گزینه مذاکره از سوی جمهوری اسلامی در پرونده هسته ای ، با تدابیر ، ابتکار عمل و "شکل جدیدی" دنبال خواهد شد.

* در پی درج "گفته می شود" ی در هفته پیش که از تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس برای ساخت مجتمع مسکونی در شهرک غرب حکایت داشت ، یک منبع آگاه در سازمان مسکن و همچنین زمین شهری تاکید کرد که نمایندگان مجلس هفتم هیچ گونه زمین یا تسهیلاتی به این منظور از این سازمانها دریافت نکرده اند. همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز یادآور شدند که با تشکیل یک تعاونی و عضویت حدود 200 نماینده از فراکسیونهای مختلف مجلس و به صورت کاملا خصوصی در پی خرید زمین از یک شخص حقیقی هستند تا واحدهای آپارتمانی حدود 140 متر را برای نمایندگان بسازند.

* در پی درخواست خانه احزاب ایران از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای "صدور مجوز استفاده احزاب قانونی عضو این خانه از ماهواره" دفتر وزیر ارشاد تصمیم گیری در خصوص نامه مذکور را به جهت اینکه در راستای وظایف معاونت سینمایی است ، به جعفری جلوه محول کرده است.

* گفته می شود رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه توافق کرده اند وزیر دادگستری پس از پایان دوره سرپرستی غلامحسین الهام معرفی شود؛ علت این مساله نیز رضایت دو طرف از عملکرد سرپرست فعلی و لزوم تداوم مدیریت او در فصل بودجه ریزی و بهره گیری از فرصت بیشتر برای بررسی گزینه های موجود و انتخاب بهترین فرد مورد توافق قوا به عنوان جانشین کریمی راد است.

* در پی عودت لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی و تاکید بر لزوم انجام تغییرات در لایحه مذکور که بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اجتماعی (تحت ریاست وقت عبدالرضا مصری که اکنون وزارت رفاه را در اختیار دارد) تصویب و در صحن علنی به رای گذاشته شد، سران فراکسیون ایثارگران و تعدادی از اعضای هیات رئیسه قوه مقننه از کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه خواسته اند آن را به گونه ای اصلاح نماید که علاوه بر تامین مرجع تائید کننده، رضایت جانبازان را به صورت حداکثری فراهم کند.

* رئیس جمهور به منظور تحکیم هرچه بیشتر روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق به زودی به عراق سفر می کند. این سفر در پی دعوت های مکرر جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق انجام می شود. انجام این سفر در شرایطی که قدرت های غربی سعی در ایجاد جنگ های فرقه ای "شیعه- سنی" دارند، می تواند نقش مثبتی در تعاملات منطقه ای داشته باشد. در این سفر قرار است رئیس جمهور ایران، یک بسته پیشنهادی کامل برای حل مشکلات امنیتی عراق به طالبانی ارائه کند، کمک به تعمیر و ساخت نیروگاههای تولید برق هم یکی دیگر از مفاد مذاکره طرفین است.

* طرح موسوم به ساماندهی سایت های اطلاع رسانی اینترنتی که توسط معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد تدوین شده است، بازتاب های متفاوت و گسترده ای در بین نخبگان کشور و جامعه رسانه ایی داشته است . بسیاری از این فعالان ورود وزاردت ارشاد به حریم رسانه های خصوصی را حتی با عباراتی مثل "ورورد به میدان مین بزرگ " تشبیه کرده اند. در عین حال یک مقام آگاه به مهر گفت: این طرح اساسا وبلاگ ها یا رسانه های خصوصی را در بر نمی گیرد و صرفا برای ساماندهی سایت های خبری است که نه به صورت خصوصی ، بلکه در گستره مرتبط با حقوق عمومی فعالیت دارند. به گفته وی تا کنون بیش از دو هزار سایت خبری در این طرح ثبت نام کرده اند.

* رادیو صدای آمریکا و رادیو فردا در یک اقدام هماهنگ، هنگام اعلام خبر برخورد یک فروند زیر دریایی هسته ای آمریکا با یک کشتی تجاری ژاپنی در تنگه هرمز که روز دوشنبه این هفته رخ داد، از خلیج فارس با عنوان جعلی دریای عربی یاد کردند؛ البته این خبر در حال حاضر بدون ذکر محل وقوع حادثه در سایت اینترنتی رسانه های مذکور درج شده است.

* پس از اقدامات صورت گرفته از سوی نمایندگان ملت در زمینه باغ تصرف شده قلهک، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور دستور تشکیل کمیته ویژه ای برای بررسی راهکارهای آزادسازی این باغ از تملک انگلیسی ها را صادر کرده است؛ شنیده شده این کمیته زیر نظر معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده و مشغول انجام ماموریت محوله می باشد.

* رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، روز یکشنبه این هفته با اعضای هیات رئیسه و تعدادی از نمایندگان مجلس دیدار کرده و خواستار تلاش آنها برای پس گرفتن شکایت یکی از نمایندگان مجلس از او به کمیسیون اصل نود شده است، اما نماینده تهران تاکید کرده که شکایت او شخصی نیست و باید مسائل مربوط به حضور اسفندیار رحیم مشائی در محفل رقصی در ترکیه و چگونگی تکذیب و پاسخ وی به معترضان این سفر که آنها را متهم به سازمان دادن توطئه کرده، برای افکار عمومی روشن شود. شنیده شده نامبرده پس از این دیدار و دریافت نظر نماینده مذکور، گزارش آن را در ضیافتی با معاونان خود که به ناهار آخر مشهور شد، ارائه کرده است.

* رئیس کمیسیون انرژی مجلس از صادرات گاز کشورمان به شدت انتقاد کرد و خطاب به مسئولان امر گفته، دو سال و نیم است که فریاد می زنیم این کار به نفع ملت نیست و باید گاز را به معادن نفتی تزریق کرد ولی کسی به این مساله توجه نمی کند. وی این مطلب را نیز متذکر شده که با تزریق گاز به نیروگاه ها، ایجاد اشتغال تسهیل می شود ولی مدیران وزارت نفت دولت های گذشته و فعلی با ارایه آمار غلط، وانمود کرده اند کشور با مازاد گاز مواجه است.

* به علت برخی ناهماهنگی ها در شرکت ارتباطات سیار، برق 43 دستگاه از "آنتن های BTS "به دلیل عدم پرداخت هزینه برق از یک ماه پیش قطع شده که این موضوع باعث بروز اختلالاتی در تماس های تلفنی اخیر شهروندان پایتخت شده است.

* بدنبال شایعاتی در خصوص تغییر برخی از استانداران و احتمال جابجایی یکی از استانداران قدیمی با یکی از مشاوران رئیس جمهور، نامبرده درگفتگویی با خبرنگار مهر، تصریح کرد: همچنان در سمت استاندار به عنوان خدمتگزار مردم باقی خواهم ماند و هر گونه استعفا، برکناری و یا بازنشستگی خود را تکذیب می کنم.

* مقامات یکی از کشورهای همسایه جنوبی که اخیرا از تهران دیدن کرده ، از صدور قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه ایران اعلام نگرانی کرده است. وی در مذاکرات اعلام نموده که کشورش نگران سرنوشت هزاران شرکت ایرانی و میلیاردها دلار سرمایه بخش خصوصی است که هم اینک درآن کشورفعال هستند . این کشور با حفظ و تثبیت روابط خود با ایران ، قصد دارد در صورت وخامت احتمالی اوضاع اقتصادی در ایران، همچنان میزبان سرمایه های ایرانی باشد.