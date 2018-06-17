آلمان از سازمان های بین المللی مستقر در وین جاسوسی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله اتریشی پروفیل، سرویس فدرال اطلاعات آلمان توانسته از راه شبکه های مخابراتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سفارتخانه های خارجی و همچنین کارخانه های صنعتی اتریشی جاسوسی کند.

این مجله اتریشی در ادامه مطلب خود آورده است: اطلاعاتی درباره فعالیت سازمان اطلاعات آلمان در اتریش دریافت شده که به سالهای آخر دهه ۹۰ میلادی بازمی گردد.

بر اساس این اطلاعات مشخص شده که عملیات جاسوسی از حدود ۲ هزار ارگان مستقر در وین از جمله وزارتخانه، ارگان های دولتی، مساجد و سازمان های غیردولتی صورت گرفته است.

پروفیل همچنین نوشت: آلمان از دهه ۲۰۰۰ به جاسوسی علیه سفارتخانه های خارجی، آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان امنیت و همکاری اروپا و دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و جنایتکاری و دیگر سازمان ها نیز پرداخته است.

در همین راستا «سباستین کورتز» صدر اعظم و «الکساندر فان در بلن» رئیس جمهوری اتریش خواستار ارائه توضیحات لازم از سوی دولت آلمان در این باره شده اند.

رئیس جمهوری اتریش در این خصوص اظهار داشت: چنین اقدامی از سوی یک کشور دوست و همسایه غیرقابل قبول و غیر قابل پذیرش است. کورتز نیز در این باره گفت: گویا نشانه های اولیه این جاسوسی در سال ۲۰۱۴ مشهود شده، اما دلایل کافی برای اثبات آن وجود نداشته است.