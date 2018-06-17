به گزارش خبرنگار مهر، پس از مراسم تجلیل از ورزشکاران مدال آور توسط رئیس جمهـور، فدراسیون کشتی بلافاصله با پیگیری مراحل اداری از بانک مرکزی برای دریافت سکه‌ها اقدام کرد که این روند در هنگام دریافت جوایز به مشکل برخورد و بانک مرکزی اعـلام کرد بـه دلیل افزایش قیمت سکه، پول واریز شده از سوی وزارت ورزش بیش از یـک و نـیم مـیلیارد تـومان کسری دارد!

این در حالی بود که برخی از رشته های دیگر همچون والیبال با پرداخت ما به التفاوت از سوی مراجع ذیصلاح توانستند پاداش ها و سکه های خود را تمام و کمال به قیمت روز دریافت کنند، اما سر کشتی «بی کلاه» ماند و تا به امروز هیچکس پاسخگوی کاهش پاداش این جماعت گوش شکسته نیست.

البته فدراسیون کشتی همچنان با جدیت پیگیر این موضوع است و به تازگی با ارسال نامه‌ای به وزیر ورزش و جوانان، خواستار پرداخت کسری مبلغ واریزی جوایز مدال‌آوران کشتی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ شده است. گویا در ادامه این نامه با اشاره به اعلام موضوع به مراجع مربوطه در وزارت ورزش و قول مساعد معاونت توسعه مدیریت و منابع آن وزارت، برای پرداخت ما به التفاوت جوایز در روز ۱۹ خردادماه تصریح شده اما کسری مذکور تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه نیز پرداخت نشده است.

منصور برزگر عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد و یکی از پیشکسوتان این رشته در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه تبعیض بین ورزشکاران در نهایت به ضرر ورزش ایران است و هیچگاه نباید به رشته های مدال آور و افتخارآفرین همچون کشتی بی توجهی کرد.

وی افزود: گویا در بحث ما به التفاوت مبلغ سکه های ورزشکاران مدال آور باوجود توجه به برخی رشته های دیگر، هیچ توجهی به کشتی گیران شده و این مساله به واقع باعث دلسردی بچه ها خواهد شد. میادین و رویدادهای مهمی را پیش رو داریم و اگر قرار باشد بدین شکل رفتار شود نباید از این قهرمانان، توقع تکرار موفقیت و کسب افتخار داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، متولیان فدراسیون کشتی معتقدند با توجه به کسب افتخارات متعدد در دو سال گذشته، متاسفانه به دلیل مشکل مذکور، هیچ یک از حدود ۳۰۰ نفر از قهرمانان و کادرهای فنی واجد شرایط در کشتی، پاداش خود را دریافت نکرده‌اند. در همین راستا از وزیر ورزش درخواست شده به مراجع ذیربط در این وزارتخانه دستور پرداخت کسری مبلغ واریزی را صادر کند.

ضمن اینکه رسول خادم با لحنی جدی تر در درخواست خود از وزارت ورزش عنوان کرده هیچ حقی برای فدراسیون، جهت چشم‌پوشی از «ریالی» از پاداش قانونی قهرمانان ملی کشتی که متاسفانه بعضا در حداقل ممکن نیز محاسبه شده، قائل نخواهد بود.