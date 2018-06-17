محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت در ۶ عملیات اطفای حریق و ۹ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش فرشتگان نجات همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه دیروز شهروندان ۴۵۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۱۵ مورد منجر به عملیات شده، ۳۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۷۰ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۶ مورد آتش سوزی شامل حریق مخروبه در جولان، حریق سطل زباله در شهرک مدنی، حریق ضایعات در بلوار علاقبندیان و ۳ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در بلوار الغدیر، شهرک فرهنگیان و بلوار نجفی بوده است.

بیاناتی گفت: همچنین ۹ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۳ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در اعتمادیه، بلوار بعثت و آرام شرقی، نجات افراد محبوس شده در منزل در آرام شرقی، نجات حیوانات در گنجنامه، ۳ مورد مهار حیوانات در خیابان کرمانشاه ۲ مورد و گنجنامه و عملیات امداد و نجات در حادثه نشت گاز خودرو در میدان رسالت توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان اضافه کرد: تعداد ۶ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.