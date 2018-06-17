اعزام برادران عالمیان به تور جهانی تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی فدراسیون تنیس روی میز و برای ملی پوشان اعزامی به بازی های آسیایی، برگزاری دو اردوی تمرینی در آذربایجان (۱۵ تا ۲۳ تیرماه - باکو) و مجارستان (۷ تا ۱۹ مردادماه - بوداپست) پیش بینی شده است. در فاصله زمانی میان این دو برنامه تمرینی، نوشاد و نیما عالمیان در رقابت های تور جهانی کره جنوبی شرکت می کنند.

این رقابت ها از اواخر تیرماه آغاز می شود و برادران عالمیان با هدایت جمیل لطف الله نسبی در آن شرکت می کنند.

این احتمال وجود دارد که نوشاد و نیما عالمیان همراه با سرمربی تیم ملی از باکو راهی کره جنوبی شوند.