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۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۱۴

اعزام برادران عالمیان به تور جهانی تنیس روی میز

اعزام برادران عالمیان به تور جهانی تنیس روی میز

نوشاد و نیما عالمیان به عنوان تنها نمایندگان ایران در رقابت‎های تنیس روی میز تور جهانی کره‎جنوبی شرکت می‎کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی فدراسیون تنیس روی میز و برای ملی پوشان اعزامی به بازی های آسیایی، برگزاری دو اردوی تمرینی در آذربایجان (۱۵ تا ۲۳ تیرماه - باکو) و مجارستان (۷ تا ۱۹ مردادماه - بوداپست) پیش بینی شده است. در فاصله زمانی میان این دو برنامه تمرینی، نوشاد و نیما عالمیان در رقابت های تور جهانی کره جنوبی شرکت می کنند. 

این رقابت ها از اواخر تیرماه آغاز می شود و برادران عالمیان با هدایت جمیل لطف الله نسبی در آن شرکت می کنند.

این احتمال وجود دارد که نوشاد و نیما عالمیان همراه با سرمربی تیم ملی از باکو راهی کره جنوبی شوند. 

کد مطلب 4322390
زینب حاجی حسینی

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