ضوابط خرید تضمینی محصولات زراعی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، تصویبنامه مربوط به «ضوابط قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی» با شماره ۱۲۸۸۲۵ مورخ ۳۰/ ۳/ ۱۳۹۷ از طرف محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد.

متن کامل تصویبنامه به شرح زیر است: شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۷‏/۳‏/۱۳۹۷ درخواست‌های شماره ۱۷۸۸۳‏/۰۲۰ مورخ ۱۹‏/۷‏/۱۳۹۶ و ۲۰۱۳‏/۰۲۰ مورخ ۸‏/۲‏/۱۳۹۷ وزارت جهاد کشاورزی درخصوص اصلاح مصوبه شماره ۴۵۵۲۳ مورخ ۵‏/۲‏/۱۳۹۷ شورای اقتصاد موضوع قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی، برگ سبز چای و پیله‌تر ابریشم برای سال ۱۳۹۷ و محصولات باغی برای سال ۱۳۹۶، را به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد.

۱-در توضیحات ردیف ۶ جدول شماره (۱) مصوبه مذکور درصد عیار برای چغندر قند پاییزه از ۱۶ درصد به ۱۵ درصد تغییر می‌یابد. نحوه محاسبه قیمت خرید چغندر قند پاییزه برای عیارهای مختلف، براساس فرمول مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران تعیین می‌شود.

۲-متن ذیل در انتهای جدول شماره یک مصوبه فوق‌الذکر اضافه می‌گردد.

«در قبال تحویل هر تن چغندر قند ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک (به نرخ هر کیلوگرم ۱۲۰۰ ریال برای چغندر قند بهاره و ۱۰۰۰ ریال برای چغندر قند پاییزه) و ۲ کیلوگرم قند یا شکر (به نرخ هر کیلوگرم ۷۵۰۰ ریال برای چغندرقند بهاره و ۶۵۰۰ ریال برای چغندرقند پاییزه) به عنوان جایزه تحویل می‌شود. به ازای هر کیلوگرم چغندرقند مبلغ ۴۱۰ ریال هزینه حمل در سقف قیمت ابلاغی منظور شده است.

«اصلاحات فوق از طریق بهبود بهره‌وری کارخانجات، نباید سبب افزایش قیمت مصرف‌کنندگان و ایجاد بار مالی برای دولت گردد.»

سایر مفاد مصوبه قبلی به قوت خود باقی است.