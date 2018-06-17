تذکر عضو شورا نسبت به توقف پروژه بوستان زندگی در محله هرندی

به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری در جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به پروژه بوستان زندگی به عنوان بخشی از طرح ارتقای کیفیت زندگی در بافت تاریخی مرکز تهران و استقرا انضباط اجتماعی در محله آسیب‌خیز شهید هرندی گفت: این پروژه در راستای ساماندهی بوستان‌های این محله تعریف شده است و از ترکیب و تجمیع، سه بوستان خواجوی کرمانی، بهاران، حقانی تشکیل شده است و مساحتی در حدود ۲۴ هکتار را شامل می شود.

این عضو شورا با اشاره به گزارش اهم فعالیت‌های سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران در سال ۹۶ ادامه داد: در این گزارش احداث بوستان زندگی (بازسازی و بازپیرایی بوستان های محله شهید هرندی) در موقعیت خیابان شوش محله شهید هرندی از سال ۹۴ آغاز شده و پایان این پروژه در سال گذشته، یعنی سال ۹۶ بینی شده است.

وی افزود: علی رغم تأکید مدیران وقت شهرداری تهران و حساسیت و پیگیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران در دوره قبلی و الزام مستندات بودجه ۱۳۹۶ شهرداری تهران عملیات اجرایی احداث بوستان تا پایان سال ۹۶ خاتمه نیافت و در بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری تهران زمان اتمام پروژه با دو سال وقفه به سال ۹۸ موکول شده است.

رییس کمیته اجتماعی با بیان این نکته که بهره‌برداری از این بوستان، از عوامل کاهش آسیب‌های اجتماعی این محدوده است؛ اذعان داشت: درحال حاضر با وجود این تأخیر قابل توجه ملاحظه می شود عملیات اجرایی تکمیل پروژه مسکوت مانده است و بیم آن می رود حقوق مسلم ساکنان محترم محله هرندی، محله های اطراف و همه مردم تهران در بهره مندی از فضایی امن و سالم برای گذران اوقات فراغت تضییع گردد.

فخاری ضمن ابراز نگرانی از توقف عملیات اجرایی، ضرورت ادامه عملیات اجرایی پروژه را متذکر شد و توضیح علل توقف عملیات اجرایی پروژه و ارائه گزارشی از اقدامات و وضعیت حال محدودیت‌های تخصیص و تأمین اعتبارات پروژه در سال ۱۳۹۷ را خواستار شد.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همچنین ارائه گزارش میزان پیشرفت پروژه در احداث سالن سرپوشیده با سازه سبک به مساحت ۱۰هزار مترمربع بر روی پارکینگ زیر سطحی جهت اجرای شهر کودک،احداث دیوار پیرامونی به طول ۱۸۰۰ متر با الگو برداری از دیوار پیرامونی پارک شهر با هدف یکپارچه سازی و حفظ اصالت منظر شهری منطقه و آمفی تئاتر روباز به منظور اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را مطالبه کرد.

او به احداث معبر آسفالت پیرامونی به مساحت ۵۰ هزار مترمربع جهت انتقال بار ترافیکی از داخل بوستان های موجود به خارج از محدوده پروژه، بازطراحی و بازسازی دریاچه یک هکتاری و احداث معبر پیاده راه پیرامونی (مسیر تندرستی) به مساحت ۱۸ هزار مترمربع در محدوده داخلی بوستان اشاره کرد و خواستار گزارش از میزان پیشرفت این موارد شد.

وی در انتها افزود: احداث معابر اصلی و فرعی داخلی بوستان و ابنیه عمومی به مساحت ۳ هزار متر مربع، مرمت و بازپیرایی فضای سبز، اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی محوطه شامل اجرای سیستم آبیاری تحت‌فشار، شبکه فاضلاب و جمع آوری آب‌های سطحی، احداث مخزن ذخیره آب، تابلوهای برق محوطه و شبکه روشنایی معابر، مناسب‌سازی معابر و دیگر کاربری‌های پروژه برای استفاده معلولان از دیگر مواردی است که ارائه گزارش میزان پیشرفت آنها به شورا ضروری است.