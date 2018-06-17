اشتراک دیدگاهها و تجربیات در ایجاد رفتارهای هنجارمند موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی- رییس شورای اسلامی شهر تهران پیش از شروع بررسی دستورات هفتادمین جلسه شورا با اشاره به پیروزی تیم های ملی فوتبال و والیبال اظهار داشت: این پیروزی ها نشاط و امید را به جامعه تزریق کرده است که باید این روحیه نشاط نه با شکستهای احتمالی تضعیف و نه به برتری جویی نژادی و ملیتی تبدیل گردد.

‎‎وی در ادامه عید سعید فطر را نماد بازگشت به فطرت انسانی که عید آشتی با خدا و عبور از کینه هاست برشمرد و گفت: ‎ همدلی مهمترین پیام عیدفطر است که در نماز وحدت بخش عید فطر تجلی می یابد، که امیدواریم سخنان تفرقه آمیز در وحدت و همدلی مسئولان و مردم ذیل رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، خللی بوجود نیاورد.

‎محسن هاشمی در ادامه گفت: عید فطر مصادف با کسب دو پیروزی شیرین توسط تیمهای ملی فوتبال و والیبال ایران بود.

‎وی افزود: ورزش قهرمانی، نمادی برای دوستی ملت ها و تبلور روحیه موفقیت طلبی در جامعه است.

‎رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در جامعه ما، که اخبار ناگوار و سوانح اتفاقات منفی فراوانی در دو سال گذشته رخ داده است افزود: این پیروزی ها ارزشی دوچندان دارد چرا که بهانه ای برای تزریق نشاط و امید به جامعه و ارتقای سطح اعتماد به نفس و موفقیت طلبی در سرمایه های اصلی کشور یعنی جوانان ایران است.

‎وی افزود: باید مراقب بود این روحیه نشاط نه با شکستهای احتمالی تضعیف و نه به برتری جویی نژادی و ملیتی تبدیل گردد.

‎رییس شورای شهر تهران با یادآوری این که ایرانیان نماد مدارا، گفتگو و تعامل و تبادل فرهنگی با جهانیان هستند گفت: جام جهانی فوتبال و لیگ جهانی والیبال فرصتی برای نمایش و تبلور فرهنگ غنی ایران در سطح بین المللی است.

‎وی با اشاره به فعالیتهای مسئولان فرهنگی شهر در جریان بازی های جام جهانی افزود: مسئولان با استفاده از زیرساختهای مناسب تهران، خوشبختانه از سالنها و اماکن فرهنگی شهر برای ایجاد فرصت حضور با نشاط شهروندان جهت تماشای مسابقات ملی استفاده می کنند و در کنار این مسابقات برنامه های فرهنگی و هنری مناسبی را اجرا کنند.

‎رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: پخش سرود ملی ایران قبل و بعد از مسابقات، دعوت از چهره های فرهنگی، هنری و ورزشی برای تماشای مسابقات در کنار مردم و به اشتراک گذاشتن دیدگاهها و تجربیات سازنده در فعالیتهای اجتماعی میتواند در ایجاد رفتارهای هنجارمند وتقویت هیجان مثبت در جامعه موثر باشد.