کاهش ۷درصدی تصادفات جرحی شهر در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود جبارزاده معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک این پلیس اعلام کرد: در هفته چهارم خرداد ماه تصادفات جرحی شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد کاهش یافته است.

جبارزاده همچنین خبر داد: در هفته مذکور مجموع تصادفات نیز نسبت به مدت مشابه در سال قبل یک درصد کاهش داشته است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ضمن ابراز خرسندی از افزایش فرهنگ ترافیک شهروندان تهرانی، به رانندگان توصیه کرد: رانندگان محترم با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رفتارهای هیجانی و خطرآفرین در حین رانندگی، از بروز سوانح رانندگی پیشگیری کنند.