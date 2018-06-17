خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: هم‌زمان با سراسر کشور و به‌تبع آن در استان لرستان و بروجرد مسکن مهر در غالب تعاونی‌های مختلف احداث شد اما امروز با ۱۶ هزار نفر جمعیت ساکن در مسکن مهر بروجرد با مشکلات فراوانی دسته و پنجه نرم می‌کند.

همه دستگاه‌ها برای حل مشکلات مسکن مهر همکاری کنند

فرماندار ویژه بروجرد در رابطه با مشکلات موجود در مسکن مهر این شهر اظهار داشت: در زمان ساخت مسکن مهر قرار بر این بود هر وزارت خانه در حوزه کاری خود پای‌کار بیاید و با دیگر عوامل همکاری کند.

رضا آریایی تصریح کرد: اما تمام هم‌وغم مسئولان روی موضوع افزایش میزان تسهیلات متمرکز شد و این مسئله باعث شد مشکلات خدماتی، رفاهی، بهداشتی و تجهیزات مسکن مهر نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: محدودیت‌های مسکن مهر بسیار زیاد است و این موضوع می‌طلبد همه دستگاه‌ها برای برون‌رفت مسکن مهر و شهروندان آن از مشکلات همکاری لازم را داشته باشند.

۱۶ هزار نفر جمعیت و امکاناتی به‌اندازه «هیچ»

فرمانده سپاه ناحیه بروجرد نیز نسبت به مشکلات عدیده مسکن مهر این شهر عکس‌العمل نشان داد و گفت: مسکن مهر پروژه‌ای است که به‌هرحال ساخته‌شده و در حال حاضر وجود دارد؛ نمی‌توانیم نسبت به مشکلات موجود در آن بی‌توجه باشیم.

سرهنگ مجید سوری بابیان اینکه مسکن مهر بروجرد ۱۶ هزار نفر جمعیت دارد، افزود: در یک بافت جمعیتی مانند مسکن مهر امروز شاهد عدم وجود امکاناتی در شان یک شهر با این تعداد جمعیت هستیم.

امکانات فرهنگی، آموزشی، تفریحی، ورزشی و ... امکانات اولیه برای استفاده شهروندان است که مسکن مهر بروجرد بی‌بهره از آن‌ها است

وی تأکید کرد: تمامی امکانات فرهنگی، آموزشی، تفریحی، ورزشی و ... امکانات اولیه برای استفاده شهروندان است که شهروندان در مسکن مهر از این امکانات بی‌بهره بوده و این موارد در مسکن مهر به حال خود رهاشده است.

فرمانده سپاه ناحیه بروجرد بابیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار برای ساخت مسجد مسکن مهر بروجرد اختصاص پیداکرده است، اظهار داشت: برای ساخت مسجد اگر زمین تعیین و در اختیار سپاه ناحیه بروجرد قرار گیرد می‌توانیم بخشی از فضاهای موردنیاز مسکن مهر را احداث کنیم.

پیش‌بینی اعتبار ۴۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسجد

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان نیز در رابطه با وضعیت نامناسب مسکن مهر بروجرد گفت: در حال حاضر برای ساخت مسجد مسکن مهر بروجرد ۴۰۰ میلیون اعتبار در نظر گرفته‌شده است که در صورت اختصاص عملیات ساخت آن اجرایی خواهد شد.

علی علیخانی بابیان اینکه مسکن مهر تنها به مسکن و شهرسازی تعلق ندارد، تصریح کرد: در زمان احداث این پروژه قرار بر این بود که همه دستگاه‌های مختلف متولی کارشده و همکاری کنند که این مهم اتفاق نیفتاد.

وی گفت: قرار شد زیرساخت‌ها را آماده‌سازی کرده تحویل شهرداری داده تا خدمات‌رسانی لازم انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان با تأکید بر لزوم رفع مشکلات مسکن مهر بروجرد، خواستار تشکیل جلسه با حضور تعاونی‌هایی شد که در امر ساخت مسکن مهر فعالیت داشته‌اند.

علیخانی یادآور شد: در این جلسه از تعاونی‌ها باید تعهدی گرفته شود مبنی بر این مسئله که واحدهایی را که مشکل‌دارند اصلاح‌کرده و پس‌ازآن ادامه کار به ساکنین واحدها واگذار شود.