تولید برق در اردبیل ۳ برابر مصرف است/نرخ خاموشی ۲.۶۵ دقیقه در روز

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی صبح یکشنبه در بررسی وضعیت تولید، مصرف و خاموشی برق در استان اردبیل افزود: مازاد برق تولیدی در این استان به شبکه سراسری کشور تزریق می شود.

وی ظرفیت تولید نیروگاهی استان را هزار مگاوات برشمرد و تصریح کرد: در مقابل نرخ خاموشی در استان به ازای هر مشترک ۲.۶۵ دقیقه در روز است که تلاش می شود همچنان این رقم کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان انجام تعمیرات به صورت خط گرم و اجرای پروژه های کابل خود نگهدار به صورت برق‌دار و بدون اعمال خاموشی را از اهداف این شرکت جهت کاهش نرخ خاموشی در استان برشمرد.

وی در عین حال برلزوم کاهش مصرف برق در استان تاکید کرد و ادامه داد: با توجه به الزام کاهش ۱۰ درصدی میزان مصرف جهت کمک به سایر استان ها بویژه استان های گرمسیر و جهت گذر از پیک بار کشور، نیازمند صرفه جویی و مدیریت مصرف هستیم.

محمدی عمده ترین برنامه های سال جاری را برای مدیریت پیک مصرف برق، جلب مشارکت مشترکان صنعتی و کشاورزی با پرداخت پاداش تشویقی و فرهنگ سازی مدیریت مصرف بین اقشار مردم عنوان کرد.

وی بیان داشت: با افزایش مصرف برق در تابستان، صرفه جویی توسط مشترکان در تمام اوقات شبانه روز به خصوص در زمان پیک بار جهت جلوگیری از اعمال خاموشی ضروری است.