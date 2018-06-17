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۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۶

بعد از به خدمت گرفتن نفرات جدید؛

کدام بازیکنان استقلال شانس کمتری برای ادامه کار با این تیم دارند

کدام بازیکنان استقلال شانس کمتری برای ادامه کار با این تیم دارند

باتوجه به یارگیری باشگاه استقلال در فصل نقل و انتقالات، باید به زودی شاهد جدایی چند بازیکن از این تیم باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال با فراق بال در غیبت رقیب سنتی‌اش وارد بازار نقل وانتقالات شد و بازیکنان زیادی را به خدمت گرفت. همین پر کار بودن در نقل و انتقالات باعث می‌شود تا تعداد قابل ملاحظه‌ای از بازیکنان استقلال هم با در خروجی این باشگاه روبرو باشند.

گرچه این باشگاه هنوز از لیست خروجی‌اش رونمایی نکرده و به جز نورافکن هیچ یک از بازیکنان دیگر آن هم از این تیم جدا نشده‌اند، اما قطعا بازیکنان زیادی باید به زودی این باشگاه را ترک کرده و تیم‌های جدید خود را معرفی کنند.

خروج نام پادوانی از لیست فصل آینده استقلال قطعی است و همچنین ارشیا بابازاده هم به از این تیم جدا شده و برای گذراندن خدمت سربازی راهی یک تیم نظامی خواهد شد. ضمن این که نام داریوش شجاعیان هم به دلیل مصدومیت از لیست نیم فصل نخست آبی‌ها خارج خواهد شد و این سرنوشت انتظار محسن کریمی را هم در صورتی که در لیست خروجی کامل آبی ها نباشد هم خواهد کشید.

اما این دو سه بازیکن تنها خروجی‌های استقلال نیستند. اگر نحوه یارگیری آنها را کنار نحوه استفاده شفر در فصل گذشته از بازیکنان این تیم بگذاریم، می‌توان چنین گمانه زنی کرد که نفراتی مثل بویان، علی قربانی، جابر انصاری و بهنام برزای هم شانس زیادی برای حضور در استقلال لیگ هجدهم ندارند.

کد مطلب 4322495

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