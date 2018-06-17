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۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۶

درخواست اعضای شورای شهر برای دیدار با مقام معظم رهبری

درخواست اعضای شورای شهر برای دیدار با مقام معظم رهبری

محمد سالاری خطاب به رییس شورای شهر و شهردار تهران بر لزوم دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران با مقام معظم رهبری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری ، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر تهران خطاب به رییس شورا و شهردار تهران گفت:  اکنون ۹ ماه از شروع به کار شورای پنجم می گذرد اما متاسفانه هنوز دیدار با مقام معظم رهبری محقق نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط حساس کشور، منطقه و جهان و تاثیری که نحوه مدیریت شهر تهران و نحوه تعامل سازمان ها و نهادهای ذی مدخل و تمامی ارکان نظام با مدیریت شهر تهران در سرنوشت کشور دارد، لذا از رییس شورا وشهردار تهران تقاضا دارم که هماهنگی های لازم را برای دیدار مدیریت شهری تهران اعم از اعضای شورا و شهردار تهران با مقام معظم رهبری انجام شود تااز رهنمودهای ایشان در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها بهره ببریم.

کد مطلب 4322509
نورا حسینی

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