  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

سرپرست اجراییات و امور انتظامی شهرداری کرمان:

۴۲ متکدی از سطح شهر کرمان جمع آوری شدند

۴۲ متکدی از سطح شهر کرمان جمع آوری شدند

کرمان - سرپرست اجراییات و امور انتظامی شهرداری کرمان گفت: طی اردیبهشت ماه امسال ۴۲ متکدی از سطح شهر کرمان جمع‌آوری شد.

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۲ نفر متکدی در اردیبهشت ماه امسال از سطح شهر کرمان جمع‌آوری شد، اظهار کرد: از این تعداد ۱۲ نفر اتباع بیگانه بودند.

وی با بیان اینکه بیشتر این متکدیان از سر چهارراه‌ها و بازار کرمان جمع‌آوری شدند، گفت: از این تعداد بخش قابل توجهی ایرانی بودند.

کردی با اشاره به اینکه مقابله با تکدی‌گری و مبارزه با آن به‌ عنوان یک قانون باید مطرح شود، افزود: تعداد زیادی از متکدیان حرفه‌ای در کرمان، تکدی‌گری را شغلی پردرآمد می‌دانند که باید ساز و کار مناسبی برای جلوگیری و ممانعت از عمل آنها در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: طی سال گذشته بیش از ۷۰۰ نفر متکدی از سطح شهر کرمان جمع‌آوری شد.

کد مطلب 4322513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها