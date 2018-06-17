۴۲ متکدی از سطح شهر کرمان جمع آوری شدند

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۲ نفر متکدی در اردیبهشت ماه امسال از سطح شهر کرمان جمع‌آوری شد، اظهار کرد: از این تعداد ۱۲ نفر اتباع بیگانه بودند.

وی با بیان اینکه بیشتر این متکدیان از سر چهارراه‌ها و بازار کرمان جمع‌آوری شدند، گفت: از این تعداد بخش قابل توجهی ایرانی بودند.

کردی با اشاره به اینکه مقابله با تکدی‌گری و مبارزه با آن به‌ عنوان یک قانون باید مطرح شود، افزود: تعداد زیادی از متکدیان حرفه‌ای در کرمان، تکدی‌گری را شغلی پردرآمد می‌دانند که باید ساز و کار مناسبی برای جلوگیری و ممانعت از عمل آنها در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: طی سال گذشته بیش از ۷۰۰ نفر متکدی از سطح شهر کرمان جمع‌آوری شد.