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۱۹ دی ۱۳۸۵، ۱۵:۰۱

مدیرعامل باشگاه پاس تهران:

فضای فرهنگی ورزش کشور مناسب نیست/ شعب باشگاه پاس را در سراسر کشور راه اندازی می کنیم

مدیرعامل باشگاه پاس تهران گفت: درحال حاضر فضای فرهنگی ورزش کشور مناسب نیست و اگر نیروهای مذهبی و بسیجی وارد این عرصه نشوند در آینده ای نزدیک این فضا از وضعیت فعلی نیز بدتر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهردرمشهد، سردارغیاثی مدیرعامل باشگاه پاس درحاشیه مراسم معارفه جانشین فرمانده منطقه مقاومت بسیج سپاه خراسان رضوی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: تنها نقد صرف از فضای فرهنگی حاکم بر ورزش کشور کافی نیست بلکه باید افرادی که دغدغه کار فرهنگی اصیل را دارند وارد عرصه شوند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر از میان 16 تیم حاضر دررقابتهای لیگ 8 تیم توسط  مدیران سپاهی یا با سابقه بسیجی اداره می شود گفت : این امر خود می تواند گواه این مدعی باشد که حضورافراد بسیجی درعرصه ورزش امری ضروری است .
 
مدیرعامل باشگاه پاس درخصوص وضعیت فعلی این باشگاه گفت: نتایج پاس به هیچ وجه خوشایند هیأت مدیره نیست اما با برنامه هایی که دردست اجرا داریم در سالهای آتی پاس را به جایگاه واقعی خود خواهیم رساند. ضمن اینکه امسال با توجه به شرایط باشگاه پاس در امر بودجه و خرید بازیکن سخت گیرانه عمل کردیم اما با یک برنامه مدون برای سال آینده شاهد حضور پاسی قدرتمند در لیگ حرفه ای خواهید بود.

مشاور فرهنگی ورزشی فرمانده نیروی انتظامی از فعال کردن شعب باشگاه پاس درسراسر کشورخبرداد و گفت : این طرح ازسال 86 با هدف فراهم کردن عرصه برای فعالیت ورزشی کارکنان و خانواده های تحت پوشش نیروی انتظامی عملیاتی خواهد شد.

کد مطلب 432252

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