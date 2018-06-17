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۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷

نزاع در «چهاردانگه» منجر به فوت جوان ۲۰ ساله شد

نزاع در «چهاردانگه» منجر به فوت جوان ۲۰ ساله شد

اسلامشهر- نزاع و درگیری بین چند نفر در «چهاردانگه» منجر به فوت جوان ۲۰ ساله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه چند جوان در شهرک «گلشهر» چهاردانگه با یکدیگر درگیر شدند.

در پی این درگیری یکی از جوانان که حدود ۲۰ سال سن داشت، از ناحیه گردن و شاهرگ آسیب دید، که بلافاصله این حادثه به نیروهای اورژانس اطلاع داده شد.

اما پیش از رسیدن به بیمارستان جوان آسیب دیده بر اثر جراحات ناشی از درگیری و پیش از رسیدن به اورژانس جان خود را از دست داد.

هنوز علت این درگیری مشخص نشده است.

بر اساس این گزارش، چهاردانگه شهری از توابع شهرستان اسلامشهر است، که طبق سرشماری سال ۹۵ با حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت در حد فاصل بزرگراه تهران-ساوه و بزرگراه تهران-قم قرار گرفته‌است.

کد مطلب 4322531

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