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۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴

در هفته جهادکشاورزی؛

۱۰۶ طرح کشاورزی در استان قزوین به بهره برداری می رسد

۱۰۶ طرح کشاورزی در استان قزوین به بهره برداری می رسد

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: همزمان با بزرگداشت هفته جهادکشاورزی ۱۰۶ طرح عمرانی– تولیدی کشاورزی در این استان افتتاح شده و به بهره برداری خواهد رسید.

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته جهاد کشاورزی از ۲۱ تا ۲۷ خرداد ماه تعداد ۱۰۶ طرح مهم در حوزه های مختلف بخش کشاورزی در استان به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این طرح ها شامل ۶۶ طرح در حوزه آب و خاک، ۹ طرح در بخش دام وطیور، ۷ طرح باغبانی، ۱۹ طرح زراعت، ۲ طرح صنایع کشاورزی و ۳ طرح شیلات است.

به گفته وی برای اجرا ی این طرح ها افزون بر ۴۸۲ میلیارد و میلیون ریال ۷۷۵ هزینه شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اضافه کرد : با بهره بردار ی از این طرح ها ضمن برخورداری ۶۴۷ خانوار روستایی از خدمات زیر بنایی زمینه اشتغال ۴۸۰ نفر در استان فراهم می شود.

کد مطلب 4322537

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