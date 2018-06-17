۱۰۶ طرح کشاورزی در استان قزوین به بهره برداری می رسد

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته جهاد کشاورزی از ۲۱ تا ۲۷ خرداد ماه تعداد ۱۰۶ طرح مهم در حوزه های مختلف بخش کشاورزی در استان به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این طرح ها شامل ۶۶ طرح در حوزه آب و خاک، ۹ طرح در بخش دام وطیور، ۷ طرح باغبانی، ۱۹ طرح زراعت، ۲ طرح صنایع کشاورزی و ۳ طرح شیلات است.

به گفته وی برای اجرا ی این طرح ها افزون بر ۴۸۲ میلیارد و میلیون ریال ۷۷۵ هزینه شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اضافه کرد : با بهره بردار ی از این طرح ها ضمن برخورداری ۶۴۷ خانوار روستایی از خدمات زیر بنایی زمینه اشتغال ۴۸۰ نفر در استان فراهم می شود.